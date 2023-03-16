Фото ⟩ Помог найти более 20 человек: легендарный служебный пес отмечает важную дату

Ведур, который служит в Лыунаской префектуре, может похвастаться удивительными достижениями: он нашел более 20 человек, среди которых как заблудившиеся в лесу, так и сбежавшие преступники, говорится в Instagram на странице эстонских полицейских собак.

«Жизнь Ведура всегда была интересной и своеобразной. В жизни служебной собаки очень мало дней, когда есть возможность или даже желание полностью расслабиться. Необходимо постоянно тренироваться», - говорится в посте в честь дня рождения Ведура.

Несмотря на то, что Ведур был своенравным щенком, хитрость и настойчивость его дрессировщика Алексея окупились с лихвой, ведь первая рабочая победа была достигнута, когда Ведуру было всего полгода. Тогда пьяный водитель пытался сбежать от полиции, но чуткий нос Ведура привел поисковую группу прямо к опасному водителю.