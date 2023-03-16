Фото ⟩ За гибель Иво: эстонцы оставили на снаряде ВСУ послание для войск РФ

«Мы попросили сделать это, поскольку за последний год я несколько раз контактировал с Иво, по поводу Украины, на разные темы. Однажды он обратился ко мне с вопросом, где взять глушители в Украине, и последний раз мы списывались насчет тепловизионных прицелов», - сказал Олев.