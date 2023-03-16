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Фото ⟩ За гибель Иво: эстонцы оставили на снаряде ВСУ послание для войск РФ

За гибель Иво: эстонцы оставили на снаряде ВСУ послание для войск РФ
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Оставленное двумя эстонцами послание на снаряде гранатомета.
Оставленное двумя эстонцами послание на снаряде гранатомета. Фото: Erakogu

Сегодня в Киеве проводили в последний путь первого погибшего на войне в Украине эстонца Иво Юрака. Свое послание российским военным оставили и мужчины из Вирумаа, которые помогали украинцам с начала войны.

Райво Олев и Мартин Таннинг попросили украинское подразделение, воюющее в Бахмуте, написать «Ivo eest!» («За Иво!») на снаряде гранатомета РПГ-7.

«Мы попросили сделать это, поскольку за последний год я несколько раз контактировал с Иво, по поводу Украины, на разные темы. Однажды он обратился ко мне с вопросом, где взять глушители в Украине, и последний раз мы списывались насчет тепловизионных прицелов», - сказал Олев.

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