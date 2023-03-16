Сегодня в Киеве проводили в последний путь первого погибшего на войне в Украине эстонца Иво Юрака. Свое послание российским военным оставили и мужчины из Вирумаа, которые помогали украинцам с начала войны.
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Фото ⟩ За гибель Иво: эстонцы оставили на снаряде ВСУ послание для войск РФ
За гибель Иво: эстонцы оставили на снаряде ВСУ послание для войск РФ
Райво Олев и Мартин Таннинг попросили украинское подразделение, воюющее в Бахмуте, написать «Ivo eest!» («За Иво!») на снаряде гранатомета РПГ-7.
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