Макрон решил протолкнуть спорный закон о пенсиях без голосования. Решение называют антидемократическим

Этот закон крайне непопулярен среди французов, он вызвал массовые протесты и забастовки по всей стране. Но президент страны Эммануэль Макрон заявляет, что это важнейшая реформа, без которой экономику страны ждет печальное будущее из-за стареющего населения и растущего дефицита пенсионных средств.

Ранее в четверг в поддержку закона проголосовал Сенат, однако перед началом сессии в Национальной асамблее президент Макрон решил воспользоваться особым правом, прописанным во французской Конституции, по которому он может попросить премьер-министра принять закон без голосования.

«Мы не можем заключать пари о будущем пенсионной системы, эта реформа необходима», - сказала в ходе выступления в парламенте премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Члены оппозиции в Национальной асамблее были крайне недовольны решением отменить голосование Фото: Reuters

Как передает корреспондент Би-би-си в Париже Хью Сколфилд, представители партии Макрона провели все утро в попытках уговорить парламентариев голосовать за закон, но когда стало понятно, что четкого перевеса мнений в их сторону нет, Макрон решил перестраховаться и воспользоваться параграфом 3 статьи 49 Конституции.

Однако эта же статья позволяет оппозиции выступить с предложением о вотуме недоверия, а протесты на улицах, вероятнее всего, только усилятся, так как многие в стране посчитают применение статьи антидемократическим.

Предвыборное обещание Макрона

Согласно резонансной реформе, возраст выхода на пенсию во Франции должен увеличиться с 62 до 64 лет, а необходимый для этого стаж работы - с 41,5 до 43 лет.