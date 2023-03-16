Алкотуры ⟩ Импорт алкоголя из Эстонии в Финляндию вырос более чем на сто процентов

В прошлом году в Финляндию из Эстонии привезли около 27,3 млн литров алкоголя, тогда как в 2021 году эта цифра составляла примерно 13 млн литров, пишет Yle .

В результате частного импорта налоговые убытки Финляндии возросли до 125,1 млн евро, а потеря выручки от продажи алкоголя составила 217 миллионов евро.

Более трети финнов, совершающих поездки в Эстонию, сообщили, что более низкие цены на товары являются либо единственной, либо одной из решающих причин для совершения поездки в нашу страну. Алкоголь при этом – основной продукт, который финские туристы привозят из Эстонии: 63% сообщили, что привозили алкогольную продукцию в прошлом году.