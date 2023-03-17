АНАЛИЗ ⟩ Выкрутасы департамента окружающей среды могут привести к краху лесной промышленности

«Почему Министерство окружающей среды позволило чиновникам столь кощунственно вводить в заблуждение и даже способствовало этому?» – спрашивает практик в области лесоводства Райнер Кууба, которого пригласили к участию при проведении оценки в качестве эксперта. – И у министерства, и у Агентства по окружающей среде есть все необходимые знания и базы данных, нельзя сказать, что это случайно или по ошибке. Это целенаправленная деятельность, в результате которой у общественности, правительства и чиновников Европейского Союза по окружающей среде сформировалось масштабное заблуждение, будто бы в Эстонии вырубают меньше, чем прирастает пригодного для вырубки леса».