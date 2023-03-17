Чиновники Министерства окружающей среды не согласны с тем, что их вводящие в заблуждение данные об отношении темпов прироста леса к объемам лесозаготовок, а также завышенные расчеты привели к ситуации, которая через несколько лет обещает привести к нехватке древесины и краху лесной промышленности.
Для подписчиков
АНАЛИЗ ⟩ Выкрутасы департамента окружающей среды могут привести к краху лесной промышленности
Надувательство?
Выкрутасы департамента окружающей среды могут привести к краху лесной промышленности
Тем не менее, согласно альтернативной оценке лесов Эстонии (metsade alternatiivne hindamine, MAH 2021), организованной по заказу Postimehe Fond и проведенной в результате совместной работы лесоустроителей и географов Тартуского Университета, в эстонских лесах происходила масштабная чрезмерная вырубка.