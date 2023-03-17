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АНАЛИЗ ⟩ Выкрутасы департамента окружающей среды могут привести к краху лесной промышленности

Надувательство?
Юлле Харью
, журналист
Выкрутасы департамента окружающей среды могут привести к краху лесной промышленности
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В состав лесного фонда также зачислены, например, Таллиннское лесное кладбище, высокое озеленение больших земельных участков и т. д., отчего в действительности пригодного для вырубки леса еще меньше, чем согласно расчетам.
В состав лесного фонда также зачислены, например, Таллиннское лесное кладбище, высокое озеленение больших земельных участков и т. д., отчего в действительности пригодного для вырубки леса еще меньше, чем согласно расчетам. Фото: Sander Ilvest

Чиновники Министерства окружающей среды не согласны с тем, что их вводящие в заблуждение данные об отношении темпов прироста леса к объемам лесозаготовок, а также завышенные расчеты привели к ситуации, которая через несколько лет обещает привести к нехватке древесины и краху лесной промышленности.

Тем не менее, согласно альтернативной оценке лесов Эстонии (metsade alternatiivne hindamine, MAH 2021), организованной по заказу Postimehe Fond и проведенной в результате совместной работы лесоустроителей и географов Тартуского Университета, в эстонских лесах происходила масштабная чрезмерная вырубка.

«Почему Министерство окружающей среды позволило чиновникам столь кощунственно вводить в заблуждение и даже способствовало этому?» – спрашивает практик в области лесоводства Райнер Кууба, которого пригласили к участию при проведении оценки в качестве эксперта. – И у министерства, и у Агентства по окружающей среде есть все необходимые знания и базы данных, нельзя сказать, что это случайно или по ошибке. Это целенаправленная деятельность, в результате которой у общественности, правительства и чиновников Европейского Союза по окружающей среде сформировалось масштабное заблуждение, будто бы в Эстонии вырубают меньше, чем прирастает пригодного для вырубки леса».

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