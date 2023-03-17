ВИДЕО ⟩ Жильцы выплачивают кредит за незаконченную реновацию дома, в квартирах холод и плесень

Этот многоквартирный дом находится недалеко от Вильянди в Выхма. Год назад, в марте, здесь начались работы по реновации, и согласно обещаниям они должны были закончиться в декабре. Сейчас ситуация такова, что строительство приостановлено, и жители находятся в неведении относительно того, что будет с их недоделанным домом.

По словам жителя дома Ивара, обитателям дома сообщили о необходимости ремонта еще несколько лет назад. В поддержку этой идеи приводилось то, что расходы на отопление дома снизятся и, конечно же то, что цены на квартиры в реновированных домах выше. И хотя в доме проживает много пожилых людей, было решено все же взять и кредит, и дотацию от Kredex, чтобы построенный в 1070-х годах дом получил новый облик.