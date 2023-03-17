В сегодняшней передаче Kuuuurija мы отправимся в Выхма, где из-за строительной фирмы со дня была остановлена реновация многоквартирного дома.
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ВИДЕО ⟩ Жильцы выплачивают кредит за незаконченную реновацию дома, в квартирах холод и плесень
Жильцы выплачивают кредит за незаконченную реновацию дома, в квартирах холод и плесень
Этот многоквартирный дом находится недалеко от Вильянди в Выхма. Год назад, в марте, здесь начались работы по реновации, и согласно обещаниям они должны были закончиться в декабре. Сейчас ситуация такова, что строительство приостановлено, и жители находятся в неведении относительно того, что будет с их недоделанным домом.