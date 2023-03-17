Сотни тысяч жителей Эстонии получили от государства 181 млн евро

Как передала BNS пресс-служба ведомства, поскольку таллиннское отделение департамента по-прежнему очень загружено, то тем, кому все же необходимо лично прийти в департамент для подачи декларации о доходах, стоит отложить этот визит на несколько недель. Спешки нет, декларации о доходах можно подавать до начала мая.