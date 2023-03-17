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Сотни тысяч жителей Эстонии получили от государства 181 млн евро

BNS
Сотни тысяч жителей Эстонии получили от государства 181 млн евро
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Деньги.
Деньги. Фото: Urmas Luik

С пятницы, 17 марта, Налогово-таможенный департамент (НТД) начнет возвращать переплаченный подоходный налог тем, кто представил декларацию о подоходном налоге на бумаге и чья налоговая декларация не требует дополнительной проверки.

В случае возникновения вопросов ведомство готово принимать обращения по телефону или электронной почте.

Как передала BNS пресс-служба ведомства, поскольку таллиннское отделение департамента по-прежнему очень загружено, то тем, кому все же необходимо лично прийти в департамент для подачи декларации о доходах, стоит отложить этот визит на несколько недель. Спешки нет, декларации о доходах можно подавать до начала мая.

По состоянию на 17 марта примерно 500 000 жителям Эстонии вернули порядка 181 млн евро переплаченного подоходного налога.

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