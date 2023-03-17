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В Эстонии ощутимо подорожает отправка писем и посылок

rus.postimees.ee
В Эстонии ощутимо подорожает отправка писем и посылок
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Почтовый ящик для писем.
Почтовый ящик для писем. Фото: Mihkel Maripuu

Министерство экономики собирается утвердить повышение стоимости отправки простых писем на 45%, пишет Rus.ERR.

С этой целью министр Кристьян Ярван направил на согласование постановление, согласно которому отправка простого письма будет стоить 1,20 евро вместо 90 центов.

Отправка посылок внутри государства подорожает в среднем на 20%, а отправка международных писем – примерно на 30%.

Ежегодно жители Эстонии отправляют по стране около 1,2 млн писем и около полмиллиона международных писем.

Министерство экономики и коммуникаций отметило, что число пользователей универсальной почтовой услуги сокращается и ежедневной потребности в ней нет.

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