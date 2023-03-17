Самый известный в мире приз в хоккее - Кубок Стэнли - впервые в Эстонии

Кубок Стэнли, один из самых известных трофеев в мире спорта, с 1999 года преодолел более 4 миллионов миль в своих путешествиях по миру. А тем, что его привезли в Эстонию, было отмечено двухлетнее сотрудничество НХЛ и Olybet в странах Балтии.

По словам Джона Левики, вице-президента НХЛ по развитию бизнеса и партнерских отношений, прибытие Кубка Стэнли в Эстонию — это большой шаг в продвижении хоккея мирового уровня в регионе. «Мы гордимся тем, что наше сотрудничество с OlyBet привело к такому беспрецедентному спортивному событию в Эстонии. Это свидетельствует о стремлении обеих организаций к популяризации спорта по всему миру», — сказал он на пресс-конференции, состоявшейся в спорт-баре OlyBet Bar & Grill.

Кубок Стэнли — единственный трофей в профессиональном спорте, который охраняется 24 часа в сутки и сопровождается постоянным сопровождающим, известным как хранитель Кубка, который путешествует с ним примерно 300 дней в году. Филипу Притчарду, являющемуся хранителем Кубка более 30 лет, нравится эта ответственность: «Кубок Стэнли очень важен в истории спорта, и я горжусь тем, что являюсь частью его истории и успеха. Мне также нравится проводить время с победителями», — поделился впечатлениями Притчард.

Кубок Стэнли — старейший спортивный трофей в истории спорта Северной Америки. Он был подарен в 1892 году генерал-губернатором Канады лордом Стэнли, давшим кубку свое имя. На трофее выгравированы имена всех членов команд-победителей – на сегодняшний день это 2319 имен.