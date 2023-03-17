Международная федерация фехтования (FIE), предположительно, организует в Москве турнир категории Grand Prix, который также является квалификационным турниром для Олимпийских Игр.
Это шутка? Федерация фехтования организует в Москве международный турнир
Недавно FIE разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных состязаниях. Недолгое время спустя FIE решила организовать в Москве первый турнир.
Эта тема мгновенно распространилась в соцсетях, и несмотря на то, что орагнизация удалила это соревнование из своего календаря, скриншоты продолжили распространяться в Twitter.
Немецкая фехтовальщица Леа Крюгер так прокомментировала сиутацию: «В расписании FIE появился новый турнир, и только представьте, где – в Москве. Многим невозможно туда попасть, поэтому баллы получат россияне. Какого черта! Я боюсь».
Исторически Россия имеет сильно влияние в Международной федерации фехтования. Например, с 2008 по 2022 годы федерацией руководил российский олигарх Алишер Усманов. Однако после начала войны в Украине его вынудили покинуть этот пост.
Im Turnierkalender der @FIE_fencing taucht ein zusätzlicher Grand Prix auf - guess where, in Moskau. In der Olympia Qualifikation. Dahin zu fahren steht für viele nicht zur Debatte. Die Punkte gehen an 🇷🇺. WTF. Ich bin entsetzt. pic.twitter.com/D0ho0462TA— Léa Krüger (@lea_kruegi) March 16, 2023