Это шутка? Федерация фехтования организует в Москве международный турнир

Im Turnierkalender der @FIE_fencing taucht ein zusätzlicher Grand Prix auf - guess where, in Moskau. In der Olympia Qualifikation. Dahin zu fahren steht für viele nicht zur Debatte. Die Punkte gehen an 🇷🇺. WTF. Ich bin entsetzt. pic.twitter.com/D0ho0462TA