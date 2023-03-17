Это шутка? Федерация фехтования организует в Москве международный турнир

Недавно FIE разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных состязаниях. Недолгое время спустя FIE решила организовать в Москве первый турнир.

Эта тема мгновенно распространилась в соцсетях, и несмотря на то, что орагнизация удалила это соревнование из своего календаря, скриншоты продолжили распространяться в Twitter.

Немецкая фехтовальщица Леа Крюгер так прокомментировала сиутацию: «В расписании FIE появился новый турнир, и только представьте, где – в Москве. Многим невозможно туда попасть, поэтому баллы получат россияне. Какого черта! Я боюсь».

Исторически Россия имеет сильно влияние в Международной федерации фехтования. Например, с 2008 по 2022 годы федерацией руководил российский олигарх Алишер Усманов. Однако после начала войны в Украине его вынудили покинуть этот пост.