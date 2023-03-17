Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в пятницу упадет по сравнению с четвергом на 28,8 процента до 67,59 евро.
Пора менять пакет? Стоимость биржевого электричества продолжает удивлять
Пора менять пакет? Стоимость биржевого электричества продолжает удивлять
Самой высокой – 113,89 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию была в пятницу утром с 8 до 9 часов, а самой низкой будет в ночь на субботу от полуночи до часа ночи – 18,37 евро за мегаватт-час.
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