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Пора менять пакет? Стоимость биржевого электричества продолжает удивлять

BNS
Пора менять пакет? Стоимость биржевого электричества продолжает удивлять
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Электричество.
Электричество. Фото: Tairo Lutter

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в пятницу упадет по сравнению с четвергом на 28,8 процента до 67,59 евро.

Самой высокой – 113,89 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию была в пятницу утром с 8 до 9 часов, а самой низкой будет в ночь на субботу от полуночи до часа ночи – 18,37 евро за мегаватт-час.

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