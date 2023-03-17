В стартовый день чемпионата мира по ралли в Мексике Отть Тянак должен был стартовать первым, что в случае грунтовой трассы и сухой погоды означает потерю времени. Но дождь, который прошел накануне, изменил ситуацию.
Помог дождь. Тянак лидирует на ралли в Мексике
Помог дождь. Тянак лидирует на ралли в Мексике
В релизе, который M-Sport опубликовал накануне ралли, Тянак сказал, что дождь пошел бы ему на пользу.
«Первым быть на старте хорошо, если бы пошел дождь, но я не уверен, что являюсь хорошим заклинателем, чтобы вызвать дождь там, где он практически никогда не идет», - пошутил он.
Однако дождь так или иначе прошел и это помогло нашему гонщику – по итогам тестовых заездов он сейчас сохраняет позицию лидера.
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