Помог дождь. Тянак лидирует на ралли в Мексике

В релизе, который M-Sport опубликовал накануне ралли, Тянак сказал, что дождь пошел бы ему на пользу.

«Первым быть на старте хорошо, если бы пошел дождь, но я не уверен, что являюсь хорошим заклинателем, чтобы вызвать дождь там, где он практически никогда не идет», - пошутил он.