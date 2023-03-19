Не все жители Эстонии знают, что в стране работают и постепенно развиваются клиники по лечению боли. Многие считают, что кабинет боли предназначен для тех, кому активная медицина уже помочь не может и нужно просто обезболить неминуемый уход пациента. Между тем, клиники боли помогают всем, кто страдает хронической болью, вне зависимости от возраста, диагноза и состояния здоровья.
Доктор Габович: ситуация с клиниками боли в Эстонии плохая, но не такая страшная
Доктор Габович: ситуация с клиниками боли в Эстонии плохая, но не такая страшная
Клиники боли существуют в Таллинне, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве. Небольшой объем приемов проводится в Раквере и в Рапла. «Ситуация плохая, но не такая страшная», - объяснил ведущий специалист в области лечения боли доктор Борис Габович.
Информацию о том, что очередь на прием врача по болям составляет три месяца, доктор Габович называет мифом: «Мы не открываем свободные приемы больше, чем на один месяц». То есть ждать приема три месяца не придется, самая длинная очередь - месяц.
Как избавиться от боли? Ответ на этот и многие другие вопросы о боли вы найдете, посмотрев новый выпуск передачи «Своя правда. Здоровье», который выйдет в эфир канал ETV+ в понедельник, 20 марта, в 20:30. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.