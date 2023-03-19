Доктор Габович: ситуация с клиниками боли в Эстонии плохая, но не такая страшная

Не все жители Эстонии знают, что в стране работают и постепенно развиваются клиники по лечению боли. Многие считают, что кабинет боли предназначен для тех, кому активная медицина уже помочь не может и нужно просто обезболить неминуемый уход пациента. Между тем, клиники боли помогают всем, кто страдает хронической болью, вне зависимости от возраста, диагноза и состояния здоровья.