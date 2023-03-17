После того, как Алвеса обвинили в изнасиловании, от него ушла жена

Санс опубликовала фотографию написанного от руки письма спустя два дня после того, как во второй раз навестила Алвеса в тюрьме под Барселоной. «Я люблю его и всегда буду любить. Кто говорит, что ты забываешь любовь, либо обманывает себя, либо не любил по-настоящему. Но я люблю себя, я уважаю себя и ценю себя намного больше», — написала Санс, отметив, что завершает этот этап своей жизни.

Алвеса арестовали в январе без права освобождения под залог, в конце февраля суд отказался изменить ему меру пресечения. Молодая женщина заявила, что Алвес ударил ее по лицу и изнасиловал в туалете ночного клуба в Барселоне в конце декабря.

Футболист сначала утверждал, что не знаком с этой женщиной, но потом заявил, что у них был секс по обоюдному согласию.

Мексиканский клуб «Пумас» расторг контракт с Алвесом и потребовал у него компенсации за нарушений условий контракта.