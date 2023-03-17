Модель Хоана Санс объявила в Instagram о расставании с мужем, бразильским футболистом Дани Алвесом, который находится под стражей по подозрению в изнасиловании, сообщает RBC.
После того, как Алвеса обвинили в изнасиловании, от него ушла жена
Санс опубликовала фотографию написанного от руки письма спустя два дня после того, как во второй раз навестила Алвеса в тюрьме под Барселоной. «Я люблю его и всегда буду любить. Кто говорит, что ты забываешь любовь, либо обманывает себя, либо не любил по-настоящему. Но я люблю себя, я уважаю себя и ценю себя намного больше», — написала Санс, отметив, что завершает этот этап своей жизни.
Алвеса арестовали в январе без права освобождения под залог, в конце февраля суд отказался изменить ему меру пресечения. Молодая женщина заявила, что Алвес ударил ее по лицу и изнасиловал в туалете ночного клуба в Барселоне в конце декабря.
Футболист сначала утверждал, что не знаком с этой женщиной, но потом заявил, что у них был секс по обоюдному согласию.
Мексиканский клуб «Пумас» расторг контракт с Алвесом и потребовал у него компенсации за нарушений условий контракта.
Бывший защитник «Барселоны» считается самым титулованным футболистом в мире — он завоевал 43 трофея за карьеру на уровне сборной и клубов.