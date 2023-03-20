По словам руководителя психиатрической клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы Антса Каська, нельзя считать, что боль, причины которой не получается найти через обследования и анализы, имеет психосоматический характер и лечить пациента должен именно психиатр.
Психиатр: считать, что причина боли находится в голове, – это самая большая ошибка
«Чаще всего сопутствующие психические проблемы связаны с блуждающей болью, проявляющейся в разных частях тела. Просто не получается найти объяснение боли, что вводит в заблуждения и пациента, и врача. Если боль перемещается из одной части тела в другую, вероятнее всего, речь идет о психических проблемах. Если же, например, после травмы боль остается больше двух месяцев, это указывает на наличие патологии, которой нужно заниматься», - объяснил психиатр. Он добавил, что с помощью лекарств и ряда процедур, в том числе, самовнушения, любой пациент может прийти к ситуации, когда боли больше нет.
Где искать помощь? Ответ на этот и многие другие вопросы о боли вы найдете, посмотрев новый выпуск передачи «Своя правда. Здоровье», который выйдет в эфир канал ETV+ в понедельник, 20 марта, в 20:30. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.