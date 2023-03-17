Костомаров весит 50 кг, но его состояние улучшается

СМИ сообщили, что Костомаров резко похудел — после перенесенных испытаний он весит 50 килограммов. Цифры ужаснули общественность, так как рост Романа — 182 сантиметра.

StarHit связался с источником из больницы, который передал положительные вести. «Да, его сняли с ИВЛ, дня два как уже разговаривает», — отмечает инсайдер.

Напомним, в начале марта сообщалось, что Костомаров начал приходить в себя и двигаться. Тогда же говорили о положительной динамике в его состоянии. Однако позже эти новости не подтвердились.