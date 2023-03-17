Несмотря на сложные времена, нельзя сказать, что рынок недвижимости умирает и, по всей вероятности, не умрет он и в будущем. Однако те, кто сегодня хотел бы заключать сделки купли-продажи разумно, могли бы принять во внимание некоторые дополнительные нюансы, благодаря которым их сделка не будет оставаться убыточной на протяжении нескольких лет.
Семь советов для тех, кто хочет сделать покупку на умирающем эстонском рынке недвижимости
По словам члена правления Pindi Kinnisvara Андреса Тедера, при этом, безусловно, необходимо различать инвесторов и обычных потребителей, покупающих жилье. Данные советы мы предлагаем тем, кто желает приобрести жилье для себя и своей семьи.
1. Не покупайте собственность, которая даже в благополучные времена имеет некоторые недостатки по сравнению с другими объектами. К таким относятся квартиры, расположенные в торце неутепленного дома, жилые площади на первом этаже дома у дороги, квартиры на последних этажах и высоко расположенные квартиры в домах без лифта, квартиры с печным отоплением на верхних этажах, квартиры, выходящие окнами на шумные автотрассы и пр. При выходе из предыдущего кризиса мы видели, что активность продаж недвижимости подобного вида восстанавливалась существенно медленнее и дольше.
2. Приобретайте недвижимость, за которой ухаживали. Нереновированные панельные дома или запущенный деревянный дом имеют весьма непривлекательный вид, да и внутри они тоже выглядят ненамного лучше. Внутренний климат в них, как правило, нарушен, термоизоляция практически отсутствует.
Чем хуже состояние дома, тем меньше людей, заинтересованных в приобретении расположенной в нем жилплощади.
Это свидетельствует, в первую очередь, о недостаточной готовности его жителей к улучшению и слабой инициативности квартирного товарищества. Вместе с тем, стоит купить квартиру в таком доме, где реновация только началась, поскольку это позволит вам выиграть за счет последующего повышения стоимости жилья благодаря его реновации.
3. Следует учесть, что недостатки, которые вы заметили при осмотре, со временем никуда не исчезнут, а только усугубятся.
4. Хотя и говорят, что с лица воду не пить, однако человек покупает недвижимость также и за ее внешний вид. Если вы приобретаете жилплощадь, из окон которой открывается вид на милый лесок, перед домом – ухоженная игровая площадка, а перед подъездом растут цветы, то это несколько отличает ее от серой массы и в будущем, в случае необходимости, поможет продать недвижимость.
5. Следите за побочными расходами. Независимо от того, новые дом или старый, побочные расходы могут оказаться неприятно высокими даже в том случае, если у вас отличная система отопления. Чем затратоэффективнее жилплощадь, тем привлекательнее она будет и в сложные времена.
6. Дополнительные бонусы потому и называются бонусами, поскольку они придают недвижимости дополнительную ценность. Поэтому, также и в старых домах стоит осмотреть подвальный бокс и поинтересоваться организацией парковки.
7. Выбирайте жилплощадь, рядом с которой есть все необходимое. Будь то частный жилой дом или квартира, но если автобусная остановка, школа, детский сад или продуктовый магазин расположены далеко по сравнению с другим аналогичным жильем, то лучше откажитесь от его покупки. Покупатели очень разные – семьям с детьми важно одно, а пожилым людям – другое. Именно поэтому фраза «все близко» может и в прямом смысле измеряться деньгами.