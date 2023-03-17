Семь советов для тех, кто хочет сделать покупку на умирающем эстонском рынке недвижимости

3. Следует учесть, что недостатки, которые вы заметили при осмотре, со временем никуда не исчезнут, а только усугубятся.

4. Хотя и говорят, что с лица воду не пить, однако человек покупает недвижимость также и за ее внешний вид. Если вы приобретаете жилплощадь, из окон которой открывается вид на милый лесок, перед домом – ухоженная игровая площадка, а перед подъездом растут цветы, то это несколько отличает ее от серой массы и в будущем, в случае необходимости, поможет продать недвижимость.

5. Следите за побочными расходами. Независимо от того, новые дом или старый, побочные расходы могут оказаться неприятно высокими даже в том случае, если у вас отличная система отопления. Чем затратоэффективнее жилплощадь, тем привлекательнее она будет и в сложные времена.

6. Дополнительные бонусы потому и называются бонусами, поскольку они придают недвижимости дополнительную ценность. Поэтому, также и в старых домах стоит осмотреть подвальный бокс и поинтересоваться организацией парковки.