Вышли на довоенный уровень: топливные компании вновь снизили цены

После снижения цен 95-й бензин стоит 1,699 евро за литр, а дизельное топливо – 1,599 евро за литр, сообщает Circle K.

«С начала этой недели на мировом рынке падают цены на сырую нефть, что позволило Circle K снизить цены как бензин, так и на дизельное топливо на всех АЗС в Эстонии», – сказал менеджер по ценообразованию на моторное топливо Circle K Индрек Сасси.

По его словам, самое большое влияние на ценообразование оказало происходящее в банковском секторе США и Европы, в результате чего цена сырой нефти упала с 82 до 74 долларов за баррель. Он добавил, что снижение цены на дизельное топливо также связано с заменой более дорогого арктического дизельного топлива на более доступное переходное топливо, которое подходит для весны.

Terminal: мы предлагаем самую доступную цену на рынке Эстонии

Сегодня в 10:00 Terminal снизил розничную цену на топливо на всех автоматических АЗС и АЗС с обслуживающим персоналом.

Новая цена 95-го бензина составляет 1,689 евро за литр. После снижения цен литр 98-го бензина стоит 1,729 евро, а литр дизельного топлива – 1,589 евро.

«Если мы видим возможность предложить своим клиентам лучшую цену, мы это делаем. Нынешнее снижение цены на конечный продукт предоставляет нам возможность сделать это. Снижение цены также быстро дойдет до конечного потребителя», – сказал исполнительный директор Terminal Oil Йорген Ыйгус.

Olerex также снизил цены на топливо

Основанная на эстонском капитале топливная компания Olerex сообщила, что сейчас цены на все продаваемые моторные топлива вернулись на довоенный уровень.

Новые цены на заправках Olerex следующие: бензин 95 – 1,699 евро за литр, бензин 98 – 1,749 евро за литр, дизельное топливо – 1,599 евро за литр.

Падение цен на мировом рынке позволяет снизить цены.