Университеты смогут принять на 400 будущих учителей больше прежнего

«Потребность в учителях будет расти постепенно, так как переход начнется в 2024 году только в 1 и 4 классах. Конечно, более быстрый переход, где это возможно, также приветствуется, - сказал Лукас. - Студенты, начинающие учебу этой осенью, поступят в школы в качестве учителей, когда переход распространится на третий класс начальной школы. Для поддержки тех, кто начинает учебу и заканчивает школу, планируется выплата целевых стипендий. Они также смогут подать заявку на получение стартового гранта, который поможет им организовать свою жизнь, когда они приступят к работе. В ближайшее время я также подтвержу условия и порядок, при которых учителя эстонского языка в Ида-Вирумаа будут получать более высокую зарплату».