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Университеты смогут принять на 400 будущих учителей больше прежнего

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Университеты смогут принять на 400 будущих учителей больше прежнего
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Министр образования и науки Тынис Лукас сказал, что учителя являются ключевыми финурами в переходе к полноценному обучению на эстонском языке, и подготовка учителей занимает центральное место в плане действий министерства.
Министр образования и науки Тынис Лукас сказал, что учителя являются ключевыми финурами в переходе к полноценному обучению на эстонском языке, и подготовка учителей занимает центральное место в плане действий министерства. Фото: Konstantin Sednev

Министерство образования и науки и государственные университеты подписали договоры о финансировании на 2023 год, который позволят Тартускому и Таллиннскому университетам принять в этом году более 400 студентов, которые станут преподавателями и опорными лицами.

Цель увеличения количества учебных мест и усиления подготовки учителей - поддержать переход к преподаванию на эстонском языке.

Министр образования и науки Тынис Лукас сказал, что учителя являются ключевым фактором перехода к полноценному преподаванию на эстонском языке, и подготовка учителей занимает центральное место в плане действий министерства.

«Потребность в учителях будет расти постепенно, так как переход начнется в 2024 году только в 1 и 4 классах. Конечно, более быстрый переход, где это возможно, также приветствуется, - сказал Лукас. - Студенты, начинающие учебу этой осенью, поступят в школы в качестве учителей, когда переход распространится на третий класс начальной школы. Для поддержки тех, кто начинает учебу и заканчивает школу, планируется выплата целевых стипендий. Они также смогут подать заявку на получение стартового гранта, который поможет им организовать свою жизнь, когда они приступят к работе. В ближайшее время я также подтвержу условия и порядок, при которых учителя эстонского языка в Ида-Вирумаа будут получать более высокую зарплату».

Государство предоставит дополнительное финансирование для создания не менее 442 мест в сфере подготовки учителей, специальной педагогики и школьной психологии. Для этого университетам будет выделено дополнительно 8 миллионов евро. Дополнительные средства позволят создать не менее 287 дополнительных учебных мест в Тартуском университете и не менее 155 мест в Таллиннском университете. Приоритет будет отдаваться приему дополнительных студентов по специальностям учителя эстонского языка, учителя естествознания и точных наук, учителя математики и классного руководителя.

Дополнительные места будут созданы в дополнение к оговоренному в административных договорах обязательству увеличить число мест для преподавателей естественных наук и техники и преподавателей эстонского языка как второго языка.

Государство выделит Тартускому и Таллиннскому университетам в общей сложности 488 000 евро, чтобы университеты могли предложить дополнительную поддержку студентам педагогических факультетов в улучшении их знаний эстонского языка.

Кроме того, государство выделит Тартускому и Таллиннскому университетам в общей сложности 331 000 евро для расширения деятельности учителей в рамках программы поддержки «профессиональный год». Дополнительные средства будут использованы для открытия до трех групп учителей-стажеров и одной дополнительной группы подготовки наставников в Ида-Вирумаа; для создания программы поддержки опорных руководителей; для запуска консультативного совета по программе «профессионального года» и проведения индивидуальных сессий коучинга/наблюдения для участников программы. Университеты также должны сыграть важную роль в обеспечении краткосрочного обучения, необходимого для быстрого привлечения в школы ранее подготовленных или частично квалифицированных учителей.

Министерство подписало соглашения о ежегодном финансировании со всеми шестью государственными университетами. В 2023 году университеты получат 174 млн евро в виде грантов для поддержки высшего образования. С учетом университетов прикладных наук общая сумма грантов для высшего образования в 2023 году составит 201 млн евро.

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