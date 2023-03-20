Для некоторых украинских переселенцев Эстония стала новым домом в прошлом году, после начала полномасштабной российской агрессии, другие украинцы приехали в нашу страну уже несколько лет назад. В результате по всей Эстонии появилось немало мест с «украинской душой», работающие в которых люди покорили своим трудолюбием и преданностью любимому делу сердца местных жителей. Об этом в своем новом материале для Rus.Postimees пишет Инна Гордиенко, PR-директор Украинского института будущего.
УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ «Украинская душа» становится в Эстонии все заметнее
В Киеве я часто выбиралась в дневное время в город, чтобы посидеть в уютном месте и поработать вне дома. В Таллинне стараюсь не изменять своим привычкам и раз в неделю отправляюсь в Старый город выпить кофе в новом для меня заведении. Это доставляет мне особое удовольствие. Во-первых, как гастроблогер и любитель вкусной кухни, я исследую новые места. Во-вторых, очень люблю наблюдать за людьми, за их настроением, за тем, как они выбирают еду, как общаются.
Эстонские работодатели чутки к боли и трагедии своих украинских работников
Совсем недавно одно их таких посещений закончилось для меня очень интересным знакомством с девушкой из Украины. Во французском кафе в Старом Таллинне я разговорилась с очаровательной официанткой Анной, рассказала ей, что приехала из Украины, чем вызвала у Анны широкую улыбку! Оказалось, что у Анны на 50 процентов украинские корни, а шеф-кондитер этого заведения - и вовсе стопроцентная украинка!
Я сразу спросила у Анны о возможности поговорить с этой девушкой, и уже через несколько минут мне посчастливилось познакомиться с Марией, которая оказалась не только мастером приготовления изумительных десертов, но и создателем первого волонтерского Центра помощи украинским переселенцам.
Тогда я вспомнила, что именно в этом центре я впервые и увидела эту девушку почти год назад, и тогда мне и в голову не могло прийти, что эта девушка умеет еще и творить кулинарные шедевры. Теперь я узнала, что тогда Мария взяла незапланированный отпуск и отправилась собирать для украинских беженцев в Эстонии вещи первой необходимости: одежду, обувь, посуду, детские вещи, средства гигиены и прочие самые необходимые предметы.
«Я не могла продолжать работу в кондитерской и творить, когда такая трагедия случилась с моей родной Украиной. Я решила уволиться, но мои эстонские руководители поняли мое отчаяние и не приняли этот вариант. Они отправили меня в долгосрочный отпуск и ждали, когда я вернусь. А еще они очень много помогали моему центру, и я им безгранично за все благодарна», - рассказала мне Мария. Уже в марте она организовала бесперебойную работу центра; каждый день его посещало до 200-300 украинцев.
«Я взяла свою кредитную карточку и на все деньги накупила вещей. Но потом было так, что в основном все то, что мы раздавали украинцам, нам приносили эстонцы. Они очень глубоко понимают нашу боль, потому что сами пережили это», - говорит Мария.
После месяца напряженного труда в волонтерском центре Мария поняла, что нужно возвращаться на постоянную работу, потому что она не могла подвести своих работодателей. «Очень тяжело было слышать о трагедии людей, которые выехали с горячих точек. Я напитывалась постоянно этими историями и если бы не переключилась, то, наверное, просто сошла бы с ума…»
Мне было неимоверно интересно узнать, как Марии удалось стать шеф-кондитером такой пекарни. Принято считать, что наличие хобби и страстное желание заниматься любимым делом всегда приводят к успеху. История Марии именно об этом. Ей нравилось работать с тестом, и она занималась выпечкой на дому. Потом ее пригласили попробовать себя в кондитерском деле в небольшую кофейню, а потом собственники этого заведения решили открыть более крупное заведение и отправили Марию на обучение в Париж во вторую по значимости кулинарную школу!
Месяц с небольшим на курсах во Франции, возвращение в Эстонию, неожиданно подхваченный ковид, 23 февраля - первый день выхода на работу в новом заведении, а 24 февраля - война… Навыки Марии, конечно же, никуда не делись и сейчас она продолжает творить кулинарные шедевры, радуя ими клиентов. Эта хрупкая девушка, которая семь лет назад приехала из Украины в Эстонию, смогла покорить ее своим талантом, своей страстью к любимому делу, своей трудоспособностью!
Настоящие фанаты своей профессии добиваются успеха где угодно
На этом моя гастрономическая история не заканчивается, потому что в тот же день вечером у меня был ужин с еще одной украинкой - Натальей. Наталья работает психологом, она оказывает психологическую помощь украинским детям и их родителям при центре Rajaleidja. Эта работа ведется при поддержке Департамента по делам образования и молодежи.
Мы познакомились с Натальей на проекте Empowering women и как-то сразу нашли общий язык. Теперь время от времени встречаемся и делимся нашими радостями и горестями жизни в новой для нас стране. Работа у Натальи непростая, но она понимает, насколько важно поддерживать психологическое и эмоциональное здоровье украинцев, бежавших от войны, особенно тех, кто потерял дом, родных и близких. Для нее это больше, чем работа!
В этот раз место для встречи выбирала я, и пригласила Наталью в еще одно таллиннское заведение с украинской душой, в раменную, где и собственники, и все работники являются украинцами. За недолгий период Тарасу и Заку удалось создать пользующееся огромной популярностью заведение в Таллинне.
На входе нас с улыбкой до ушей встречает Тарас. Я знакомлю Наталью и Тараса, и Наталья расспрашивает о том, как и почему украинцы решили открыть раменный ресторан в Таллинне. Я уже знаю историю, но с удовольствием слушаю еще раз.
«Мой друг Зак свою первую раменную открыл в Ужгороде. Мы там и познакомились, и я очень многому научился у него еще в Украине. По образованию я педагог и имею степень магистра. Но с детства мечтал быть поваром, читал много кулинарных книг на английском языке, что очень пригодилось мне в профессии, и, в частности, тогда, когда мы создавали этот ресторан», - рассказывает Тарас.
Тараса в точно такой же степени, как и Марию, можно назвать фанатом своего дела. Он не просто один из собственников, он живет рестораном. Сам готовит, сам встречает гостей и постоянно развивается в профессии.
«Когда мы открылись пять лет назад, то поняли, что туристы приезжают и уезжают, и нам нужно рассчитывать исключительно на местную аудиторию. Украинцев тогда было немного среди наших гостей, сейчас, конечно, в разы больше!», - говорит нам Тарас, после чего уходит встречать очередных постоянных клиентов.
Я слышу, как Тарас обращается к только что пришедшим гостям на эстонском, и понимаю, что это - еще одна причина, по которой сюда приходят местные жители. После ужина мы прощаемся с Натальей, но ненадолго, потому что на следующий день собираемся увидеться на музыкально-творческом вечере по случаю очередной годовщины со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко.
Переселенцы из Украины поражают не только силой духа, но и подлинными талантами
В зале Таллиннской центральной библиотеки оживленно и даже шумно. Дети из воскресной школы Nadija kool, действующей при Ассоциации украинских организаций в Эстонии, репетируют отрывки из «Кобзаря», музыканты разогревают свои инструменты: из соседней комнаты доносятся звуки бандуры и домры.
Я тоже про себя повторяю часть поэмы, с которой собираюсь выступить… В этот момент встречаюсь глазами с Татьяной - нашей солисткой и аккомпаниатором. Она выглядит немного растерянной и нервничает. Спрашиваю у нее, что случилось, и Татьяна рассказывает, что у нее на работе выдался очень напряженный день. «Я сегодня с вечерней смены и почти не спала, но пропустить такой концерт никак не могла», - говорит Татьяна. Узнаю, что Таня, оказывается, уже почти год как работает официанткой в одном из культовых баров в Старом Таллинне.
У нее нелегкая судьба: 8 лет назад ей пришлось переехать из Мариуполя в Киев, а год назад - из Киева в Таллинн. Все это время ее догоняла война и все это время надо было как-то выживать. На самом деле Таня - профессиональный музыкант: она закончила музыкальную академию по классу фортепиано и после Мариупольского музучилища работала в Киевском университете им. Бориса Гринченко.
Здесь, в Таллинне, она выступает в творческом коллективе и участвует почти во всех наших концертах. Мне сложно понять, как можно совмещать работу официанта и пианистки, но Таня говорит, что она уже привыкла к таким поворотам в жизни и что эта занятость ее морально спасает. Таня рассказывает, что хозяйка бара по имени Кари настолько тепло отнеслась к ней, что теперь место работы стало похоже для нее на родной дом.
Таня быстро делает макияж, надевает вышиванку и расчесывает свои красивые светлые волосы. Садится за фортепиано и разыгрывается. Я смотрю на нее и внутри меня чувство боли смешивается с чувством восхищения.
Во время концерта Таня пела «Стоит явор над водой» и ей аплодировали с полсотни гостей. Я думаю о том, какая же она талантливая и сильная. На минуту в ее лице я увидела образ всех украинских женщин, которые сейчас так отважно борются за свое будущее, будущее своих детей и Украины…
Вечер заканчивался. На сцене прозвучал знаменитый во всем мире «Заповит» Шевченко на эстонском языке… Это было очень трогательно.
Потом я ехала домой, пропускала через себя истории моих соотечественников, услышанные за последние два дня, и гордилась. Гордилась тем, что здесь, в Эстонии, меня окружают такие украинцы и украинки, тем, что они уважают и развивают страну, в которой им приходится жить, и тем, что продолжают нести в своем сердце свою Украину.