УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ «Украинская душа» становится в Эстонии все заметнее

«Я не могла продолжать работу в кондитерской и творить, когда такая трагедия случилась с моей родной Украиной. Я решила уволиться, но мои эстонские руководители поняли мое отчаяние и не приняли этот вариант. Они отправили меня в долгосрочный отпуск и ждали, когда я вернусь. А еще они очень много помогали моему центру, и я им безгранично за все благодарна», - рассказала мне Мария. Уже в марте она организовала бесперебойную работу центра; каждый день его посещало до 200-300 украинцев.

«Я взяла свою кредитную карточку и на все деньги накупила вещей. Но потом было так, что в основном все то, что мы раздавали украинцам, нам приносили эстонцы. Они очень глубоко понимают нашу боль, потому что сами пережили это», - говорит Мария.

После месяца напряженного труда в волонтерском центре Мария поняла, что нужно возвращаться на постоянную работу, потому что она не могла подвести своих работодателей. «Очень тяжело было слышать о трагедии людей, которые выехали с горячих точек. Я напитывалась постоянно этими историями и если бы не переключилась, то, наверное, просто сошла бы с ума…»

Инна Гордиенко и ее знакомая, украинка Мария, шеф-кондитер французского кафе в Таллинне. Фото: Инна Гордиенко, частный архив