Полиция объявила в розыск эстонского футболиста Святослава Яковлева

На сайте Департамента полиции и погранохраны говорится, что Яковлев находится в розыске с 8 марта.

Всего за свою карьеру Яковлев провел в Премиум-лиге Эстонии 96 матчей и забил 12 голов. В последний раз он представлял Narva Trans в 2018 году. В позапрошлом году он представлял на чемпионате по футзалу силламяэский клуб NPM Silmet.

Это не первый случай, когда у Яковлева проблемы с законом. На странице Riigi Teataja о нем можно найти три предыдущих решения суда. Последнее из них датируется октябрем прошлого года. Предыдущие решения относятся к 2019 и 2018 годам.

В октябре прошлого года футболиста обвинили в следующем: «Святослав Яковлев обвиняется в том, что 2 октября 2019 года он сдал в автосервис X X OÜ в Нарве для ремонта автомобиль Mercedes-Benz с регистрационным номером x. 4 октября 2019 года, собираясь забрать автомобиль, Святослав Яковлев сообщил представителю X X OÜ, что 410 евро за выполненные ремонтные работы заплатит x OÜ, с которыми Святослав Яковлев не связан и никогда не был связан.