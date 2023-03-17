Полиция объявила в розыск эстонского футболиста Святослава Яковлева
На сайте Департамента полиции и погранохраны говорится, что Яковлев находится в розыске с 8 марта.
Всего за свою карьеру Яковлев провел в Премиум-лиге Эстонии 96 матчей и забил 12 голов. В последний раз он представлял Narva Trans в 2018 году. В позапрошлом году он представлял на чемпионате по футзалу силламяэский клуб NPM Silmet.
Это не первый случай, когда у Яковлева проблемы с законом. На странице Riigi Teataja о нем можно найти три предыдущих решения суда. Последнее из них датируется октябрем прошлого года. Предыдущие решения относятся к 2019 и 2018 годам.
В октябре прошлого года футболиста обвинили в следующем: «Святослав Яковлев обвиняется в том, что 2 октября 2019 года он сдал в автосервис X X OÜ в Нарве для ремонта автомобиль Mercedes-Benz с регистрационным номером x. 4 октября 2019 года, собираясь забрать автомобиль, Святослав Яковлев сообщил представителю X X OÜ, что 410 евро за выполненные ремонтные работы заплатит x OÜ, с которыми Святослав Яковлев не связан и никогда не был связан.
Таким образом, Святослав Яковлев создал неверное представление для XX OÜ и причинил имущественный ущерб с целью освобождения от финансовых обязательств и получения имущественной выгоды в виде отремонтированного автомобиля. Таким поведением Святослав Яковлев, заведомо создав неверное представление о фактических обстоятельствах в целях получения материальной выгоды, причинил материальный ущерб другому лицу, а это преступление, квалифицируемое по части 1 статьи 209 Пенитенциарного кодекса».
За это его приговорили к 11 месяцам и 27 дням лишения свободы, которые заменили 357 часами общественных работ. Кроме того, он должен был выплатить потерпевшему 410 евро и Эстонской Республике 981 евро в качестве штрафа и 259 евро в качестве расходов на производство.
Кроме того, суд назначил ему шесть требований контроля:
1) проживать по определенному судом постоянному месту жительства xxx;
2) являться на регистрацию в отдел службы пробации через промежутки времени, установленные сотрудником службы пробации;
3) подчиняться надзору сотрудника службы пробации по месту жительства и предоставлять ему информацию о выполнении своих обязанностей и средств к существованию;
4) получать предварительное разрешение от сотрудника службы пробации покинуть место жительства в пределах территории Эстонии более чем на пятнадцать дней;
5) получать предварительное разрешение сотрудника службы пробации на перемену места жительства, работы или учебы;
6) получать предварительное разрешение сотрудника службы пробации на выезд с территории Эстонии и пребывание за пределами территории Эстонии.
В 2019 году Яковлеву дали условный срок и штраф за повторное вождение без прав. В то время он пытался обмануть полицию, предъявив ИД-карту своего брата, имеющего водительские права, но обман увенчался успехом.
За это Вируский уездный суд приговорил его к десяти месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере 1240 евро.