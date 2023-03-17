Опрос ⟩ Треть жителей Эстонии делают это хотя бы раз в неделю: вы из их числа?

Согласно проведенного по заказу банка Citadela опросу, 17% проверяют сумму на счету несколько раз в месяц, и почти столько же (18%), делают это только тогда, когда необходимо узнать, был ли произведен нужный платеж.

«Статистика нашего интернет-банка показывает, что чаще всего люди заходят проверить свои счета во вторник. По времени суток больше всего посетителей интернет-банка приходится на 11.00 утра. Видимо, им нужно узнать, какие расходы еще можно совершить на этой неделе или в этот день, – рассказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен. – Статистика также показывает, что посещаемость интернет-банка значительно снижается в выходные и праздничные дни».

11% респондентов указали, что проверяют свой счет раз в месяц или даже реже. 2% заявили, что вообще не проверяют свой счет. 7% жителей Эстонии проверяют количество денег на счету только в том случае, если подозревают, что совершили неправильный платеж или у них закончились деньги.