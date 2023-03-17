Из-за аварии водопровода в Таллинне будет нарушено движение транспорта

Из-за аварии водопровода 18.03.2023 в 2:00 на перекрестке Мустамяэ-теэ и Вильде-теэ будет закрыта для движения половина дороги.

Одна полоса в направлении Мустамяэ-теэ - Кескусе и одна полоса в направлении Вильде-теэ - Эхитаяте-теэ останутся открытыми, что обеспечит проезд транспорта в обоих направлениях. Троллейбусы 1 и 5 будут заменены автобусами. На месте будет находиться регулировщик движения. После устранения аварии движение обещают восстановить не позднее утра 20 марта.