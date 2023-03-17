На перекрестке Мустамяэ-теэ и Вилде-теэ в Таллинне из-за аварии водопровода будет затруднено движение транспорта.
Из-за аварии водопровода в Таллинне будет нарушено движение транспорта
Из-за аварии водопровода в Таллинне будет нарушено движение транспорта
Из-за аварии водопровода 18.03.2023 в 2:00 на перекрестке Мустамяэ-теэ и Вильде-теэ будет закрыта для движения половина дороги.
Одна полоса в направлении Мустамяэ-теэ - Кескусе и одна полоса в направлении Вильде-теэ - Эхитаяте-теэ останутся открытыми, что обеспечит проезд транспорта в обоих направлениях. Троллейбусы 1 и 5 будут заменены автобусами. На месте будет находиться регулировщик движения. После устранения аварии движение обещают восстановить не позднее утра 20 марта.
AS Tallinna Vesi просит участников дорожного движения соблюдать временную организацию движения и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.
Компания приносит извинения за причиненные неудобства.
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