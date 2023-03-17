Вчера вечером из Тарту в Украину был отправлен уже второй мобильный банно-прачечный комплекс, построенный для передовых частей. Смотрите в галерее, какую сауну получат украинские военные!
Галерея ⟩ Так выглядит отправленный из Эстонии в Украину мобильный банно-прачечный комплекс
Так выглядит отправленный из Эстонии в Украину мобильный банно-прачечный комплекс
Погрузка сауны заняла несколько часов. В четверг около 20:00 грузовик вместе с сопровождающим транспортным средством отправился в сторону Польши, где груз примут украинцы.
Комплекс позволяет 50-60 бойцам ежедневно посещать сауну, а также стирать примерно столько же комплектов формы.
Проект стартовал осенью прошлого года и возник он из-за необходимости смягчить суровые условия фронта с приходом зимы. Важно, чтобы солдаты не только могли помыться, но чтобы они еще и могли снять напряжение и немного отдохнуть.
За техническое решение каждого комплекса отвечает Huum OÜ, по призыву которого к инициативе присоединились несколько эстонских производителей саун.
Мобильный банно-прачечный комплекс планируется 20 марта передать батальону под Киевом.