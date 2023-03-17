Галерея ⟩ Так выглядит отправленный из Эстонии в Украину мобильный банно-прачечный комплекс

Погрузка сауны заняла несколько часов. В четверг около 20:00 грузовик вместе с сопровождающим транспортным средством отправился в сторону Польши, где груз примут украинцы.

Комплекс позволяет 50-60 бойцам ежедневно посещать сауну, а также стирать примерно столько же комплектов формы.

Проект стартовал осенью прошлого года и возник он из-за необходимости смягчить суровые условия фронта с приходом зимы. Важно, чтобы солдаты не только могли помыться, но чтобы они еще и могли снять напряжение и немного отдохнуть.

За техническое решение каждого комплекса отвечает Huum OÜ, по призыву которого к инициативе присоединились несколько эстонских производителей саун.