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Галерея ⟩ Так выглядит отправленный из Эстонии в Украину мобильный банно-прачечный комплекс

Юрген Пуйстая
Так выглядит отправленный из Эстонии в Украину мобильный банно-прачечный комплекс
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Вчера вечером из Тарту в Украину был отправлен уже второй мобильный банно-прачечный комплекс, построенный для передовых частей. Смотрите в галерее, какую сауну получат украинские военные!

Погрузка сауны заняла несколько часов. В четверг около 20:00 грузовик вместе с сопровождающим транспортным средством отправился в сторону Польши, где груз примут украинцы.

Комплекс позволяет 50-60 бойцам ежедневно посещать сауну, а также стирать примерно столько же комплектов формы.

Проект стартовал осенью прошлого года и возник он из-за необходимости смягчить суровые условия фронта с приходом зимы. Важно, чтобы солдаты не только могли помыться, но чтобы они еще и могли снять напряжение и немного отдохнуть.

За техническое решение каждого комплекса отвечает Huum OÜ, по призыву которого к инициативе присоединились несколько эстонских производителей саун.

Мобильный банно-прачечный комплекс планируется 20 марта передать батальону под Киевом.

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