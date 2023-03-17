Многие автомобили начинают свой путь в одной стране, а на определенном этапе своего жизненного цикла оказываются в другой.
Исследование: жители Эстонии предпочитают подержанные машины именно из этой страны
В большинстве случаев речь идет об автомобилях из Западной Европы, которые составляют большую часть рынка подержанных автомобилей в Восточной Европе. Хотя Германия является крупнейшим экспортером подержанных автомобилей на континенте, в разных частях Европы ситуация не столь единообразна.
Исследование компании carVertical, занимающейся сбором данных об автомобилях, показывает, из каких стран автомобили поступают в Эстонию. В компаний решили рассказать о рисках, с которыми можно столкнуться при покупке импортированных автомобилей.
Считается, что немецкие автомобили чаще находятся в хорошем состоянии
26,2% подержанных автомобилей на дорогах Эстонии привозят из Германии, страны-импортера с наибольшей долей рынка, за которой следуют Литва (12,7%), Латвия (12,2%), Швеция (9,3%) и Франция (8,2%). Эти данные были получены путем анализа более одного миллиона отчетов об истории автомобилей. Стоит отметить, что они могут не соответствовать реальной статистике зарегистрированных в Эстонии автомобилей.
«Покупатели подержанных автомобилей ищут машины из Германии, потому что считают, что немецкие водители заботятся о своих автомобилях лучше, чем кто-либо другой. Люди верят, что водители крупнейшего рынка подержанных автомобилей своевременно делают техническое обслуживание, делают ремонт только в проверенных сервисах и покупают в первую очередь автомобили, имеющие более богатое оснащение», – говорит Матас Бузелис, автомобильный эксперт компании carVertical.
Состояние автомобиля и распространенные проблемы во многом зависят от региона, из которого он прибыл. Автомобили из северных стран, таких как Швеция, из-за снега, соли и низких температур как правило, чаще имеют очаги коррозии.
В то же время, хотя у автомобилей из Италии может и не быть коррозии, зато из-за интенсивного солнечного света у многих подержанных автомобилей из этой страны зачастую бывает потускневшая краска. В целом, резкие перепады температур никогда не идут на пользу автомобилю. Это также объясняет, почему эстонцы любят немецкие автомобили. В Германии относительно мягкий климат и хорошие дороги, что в совокупности снижает риск коррозии, выгорания краски и проблем с подвеской.
Покупка и продажа подержанных автомобилей за границей более рискованна
Когда в ходе сделки автомобили доставляются из одной страны в другую, отследить их историю становится сложнее. Большинство стран не обмениваются данными об автомобилях, а это значит, что автомобиль мог получить значительные повреждения в Германии или Франции, а затем всплыть в Эстонии после поверхностного ремонта.
Согласно индексу прозрачности рынка платформы CarVertical, 55% всех проверенных в Эстонии автомобилей имели какие-либо повреждения, а у 18,2% из них были изменены показатели пробега.
Приведенная статистика наглядно доказывает, что эстонский рынок подержанных автомобилей далеко не прозрачен, и покупателям следует знать о наиболее распространенных мошенничествах.