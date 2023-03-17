Исследование: жители Эстонии предпочитают подержанные машины именно из этой страны

В большинстве случаев речь идет об автомобилях из Западной Европы, которые составляют большую часть рынка подержанных автомобилей в Восточной Европе. Хотя Германия является крупнейшим экспортером подержанных автомобилей на континенте, в разных частях Европы ситуация не столь единообразна.

Исследование компании carVertical, занимающейся сбором данных об автомобилях, показывает, из каких стран автомобили поступают в Эстонию. В компаний решили рассказать о рисках, с которыми можно столкнуться при покупке импортированных автомобилей.

Считается, что немецкие автомобили чаще находятся в хорошем состоянии

26,2% подержанных автомобилей на дорогах Эстонии привозят из Германии, страны-импортера с наибольшей долей рынка, за которой следуют Литва (12,7%), Латвия (12,2%), Швеция (9,3%) и Франция (8,2%). Эти данные были получены путем анализа более одного миллиона отчетов об истории автомобилей. Стоит отметить, что они могут не соответствовать реальной статистике зарегистрированных в Эстонии автомобилей.

«Покупатели подержанных автомобилей ищут машины из Германии, потому что считают, что немецкие водители заботятся о своих автомобилях лучше, чем кто-либо другой. Люди верят, что водители крупнейшего рынка подержанных автомобилей своевременно делают техническое обслуживание, делают ремонт только в проверенных сервисах и покупают в первую очередь автомобили, имеющие более богатое оснащение», – говорит Матас Бузелис, автомобильный эксперт компании carVertical.