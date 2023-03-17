В пятницу около 10:30 на перекрестке улицы Кеск-Кааре и бульвара Пыхья в Вильянди произошло ДТП: столкнулись такси Forus и легковой автомобиль Volkswagen.
В результате столкновения такси и легковушки в больницу попали три человека
В результате столкновения такси и легковушки в больницу попали три человека
Как рассказал побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо, по первоначальным данным, водитель Volkswagen не уступил дорогу ехавшему по главной дороге на автомобиле Škoda таксисту, в результате чего произошло столкновение.
Таксиста и двух находившихся в Volkswagen людей доставили в больницу на проверку.
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