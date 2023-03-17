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В результате столкновения такси и легковушки в больницу попали три человека

Rus.Postimees
В результате столкновения такси и легковушки в больницу попали три человека
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В пятницу около 10:30 на перекрестке улицы Кеск-Кааре и бульвара Пыхья в Вильянди произошло ДТП: столкнулись такси Forus и легковой автомобиль Volkswagen.

Как рассказал побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо, по первоначальным данным, водитель Volkswagen не уступил дорогу ехавшему по главной дороге на автомобиле Škoda таксисту, в результате чего произошло столкновение.

Таксиста и двух находившихся в Volkswagen людей доставили в больницу на проверку.

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