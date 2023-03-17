В Таллиннском зоопарке умер крокодил: причиной могли стать монеты, которые люди бросали в воду

Полосатая гиена Кати умерла 10 марта. «У животного, получавшего поддерживающее лечение в течение последних нескольких месяцев, были обнаружены опухоли в горле и матке. Кати родилась в Таллиннском зоопарке 10 июля 2005 года и прожила здесь 17 лет и восемь месяцев. Этим она установила новый возрастной рекорд для полосатых гиен, обитающих в нашем зоопарке. Сейчас в Таллиннском зоопарке живет только одна полосатая гиена - 13-летний самец Кантер», - сообщили в зоопарке.

В понедельник на этой неделе в результате острого перитонита и воспаления яичников умерла Лонни, самка гребнистого крокодила, жившая в Таллиннском зоопарке с 1972 года. «В ее желудке были обнаружены монеты крон, истертые желудочным соком, которые своими острыми краями могли вызвать воспаление», - добавили в зоопарке.