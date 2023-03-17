Учителя в Ида-Вирумаа получат субсидии

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, отметив, что пособие рассчитано и будет выделено работающим с полной нагрузкой воспитателям дошкольного образования в размере 525 евро в месяц, учителям общеобразовательной школы и профессионального учебного заведения в размере 874 евро в месяц и специалистам по поддержке в дошкольном и общеобразовательном учебном заведении и профессиональном учебном заведении.

При работе с частичной нагрузкой прибавка будет распределяться пропорционально нагрузке.

При получении поддержки учителю очной общеобразовательной школы и профессионального образования, специалисту поддержки должна выплачиваться заработная плата в размере не менее 2 624 евро, воспитателю детского сада со степенью магистра не менее 2 274 евро, воспитателю детского сада со степенью бакалавра заработная плата не менее 2099 евро.

О субсидии на более высокую заработную плату работникам образования могут ходатайствовать самоуправления Ида-Вирумаа и частные юридические лица, управляющие учебными заведениями в Ида-Вирумаа.