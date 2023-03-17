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Учителя в Ида-Вирумаа получат субсидии

BNS
Учителя в Ида-Вирумаа получат субсидии
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Учитель. Иллюстративное фото.
Учитель. Иллюстративное фото. Фото: pixabay.com

Чтобы повысить ценность труда учителей, руководителей и вспомогательных специалистов учебных заведений Ида-Вирумаа, государство будет выплачивать им субсидию на более высокую заработную плату.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, отметив, что пособие рассчитано и будет выделено работающим с полной нагрузкой воспитателям дошкольного образования в размере 525 евро в месяц, учителям общеобразовательной школы и профессионального учебного заведения в размере 874 евро в месяц и специалистам по поддержке в дошкольном и общеобразовательном учебном заведении и профессиональном учебном заведении.

При работе с частичной нагрузкой прибавка будет распределяться пропорционально нагрузке.

При получении поддержки учителю очной общеобразовательной школы и профессионального образования, специалисту поддержки должна выплачиваться заработная плата в размере не менее 2 624 евро, воспитателю детского сада со степенью магистра не менее 2 274 евро, воспитателю детского сада со степенью бакалавра заработная плата не менее 2099 евро.

О субсидии на более высокую заработную плату работникам образования могут ходатайствовать самоуправления Ида-Вирумаа и частные юридические лица, управляющие учебными заведениями в Ида-Вирумаа.

Первоначально подавать ходатайства о субсидиях можно в период с 1 сентября по 31 декабря 2023 года, но эта мера запланирована на значительно более длительный период, с целью поддержки перехода на эстонское образование в Ида-Вирумаа.

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