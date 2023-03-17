Разведка Эстонии: российские войска снижают активность по всей линии фронта

Ранее ВС РФ предпринимали 90-100 атак в день, сегодня же 20-29. До сих пор интенсивность боевых действий поддерживалась переброской свежих подразделений. В районе Бахмута российские войска смогли занять небольшие населенные пункты севернее города, но кольцо окружения до сих пор не замкнуто.

Согласно сведениям из открытых источников, РФ готовится нанять на контрактную службу 400 000 солдат. Кампания должна начаться 1 апреля и продлиться до конца года. По слухам, ее руководителем назначили заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, что говорит о приоритетности этой задачи.

Утверждается, что предварительную информацию уже разослали по субъектам федерации и местные власти начали готовиться к проведению кампании. Вероятно, в регионах установлены нижние планки выполнения плана. Потенциальных контрактников предполагается завлекать большими окладами и льготами: статусом ветерана боевых действий, учетом стажа по схеме три дня за один, кредитными каникулами.