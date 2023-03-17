Галерея ⟩ В таллиннском аэропорту появится уникальный гейт

Цель Олимпийского гейта – прежде всего, популяризовать спортивное и олимпийское движение, а также донести историю эстонского спорта и нашего участия в ОИ до макисмального количества людей. Тематически оформленная зона предлагает всем, ожидающим вылета, всевозможные образовательные элементы и занятия, которые подходят путешественникам любого возраста как на эстонском, так и английском языках.

Центральное место экспозиции занимают раритетные экспонаты, среди которых можно увидеть, например, коньки Антса Антсона и Саскии Алусалу, фехтовальную маску, которая принесла ее хозяину олимпийское золото в Токио, а также другие интересные вещи, которые принадлежат бывшим и настоящим звездам эстонского спорта.

Все желающие смогут ознакомиться с важнейшими историями эстонского спорта, с историей и местами проведения Олимпийских игр, больше узнать о наших олимпийских чемпионах и лучших спортсменах, входящих в Team Estonia.

В зоне движения можно немного размяться, попробовать силы на разработанной с участием олимпийского чемпиона Герда Кантера реакционной стенке. А наш рекордсмен и олимпиец Расмус Мяги в ходе виртуального тура расскажет множество интересных вещей о постоянной экспозиции расположенного в Тарту музея спорта.

Как сказал президент ЭОК Урмас Сыырумаа, аэропорт – это ворота Эстонии в мир:

«В этом году Эстонский олимпийский комитет отмечает столетие, а заодно и год движения. Движение – это фундамент здоовья, и вместо того, чтобы сидя ожидать своего рейса, у путешественников теперь есть отличная возможность хоть немного подвигаться. Мне очень приятно, что мы можем познакомить или напомнить миллионам людей, которые проходят через таллиннский аэропорт интереснейшую спортивную историю».

«Оформление одного из гейтов таллиннского аэропорта в "олимпийском" стиле, безусловно, является чем-то эксклюзивным. Это то, чего среди музеев Эстонии или же среди международных музеев в подобном объеме еще не было. Мы надеемся, что этот проект поможет повысить осведомленность как о традиционных ценностях спортивной истории, так и привлечь больше внимания к важности активного образа жизни», - добавил член правления Эстонского музея спорта и Олимпийских игр Сийм Рандоя.