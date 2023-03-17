Дождались ⟩ За год инфляция в Эстонии немного замедлилась

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 5,6% в годовом выражении после роста на 5,3% месяцем ранее, сообщила пресс-служба Евростата.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 15% после роста на 14,1% в январе. Рост цен на энергоносители замедлился до 13,7% после 18,9% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 4,8%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в феврале составил 9,8% после повышения на 10,0% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС увеличились на 0,8%.

В Эстонии инфляция за год замедлилась с 18,6% до 17,8%, что поставило ее на четвертое место среди государств-членов сообщества. Годом ранее уровень инфляции в Эстонии составлял 11,6 процента, в то время как в ЕС он составлял 6,2 процента, а в зоне евро - 5,9 процента, сообщил Евростат.

Самая низкая инфляция в годовом выражении в феврале наблюдалась в Люксембурге (4,8%), Бельгии (5,4%) и Испании (6,0%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Венгрии (25,8%), Латвии (20,1%) и Чехии (18,4%).