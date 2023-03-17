Политик «Ээсти 200» Лийза-Ли Пакоста поделилась в социальной сети, что во двор ее дома вторглись вандалы, а ее автомобиль был поврежден. Среди прочих повреждений, с автомобиля была сорвана часть предвыборной наклейки, изображающая голову политика.
ФОТО ⟩ Вандалы ворвались во двор дома политика «Ээсти 200», выступающей за закон о риторике ненависти
Пакоста сообщила в социальной сети, что кто-то вломился к ней во двор и нанес повреждения машине, припаркованной на заднем дворе. На автомобиле, на котором все еще оставались рекламные наклейки после предвыборной кампании, с одной стороны и на капоте было написано «ЦЕНЗОР», а с другой стороны часть наклейки с изображением головы политика была оторвана.
«Но ты, ворвавшийся через ворота ко мне во двор и повредивший мою машину, припаркованную в глубине заднего двора, – позорный трус. Если бы у тебя хватило смелости, ты бы пригласил меня на публичную дискуссию по важной теме. Ты, кто только что отрывал мне голову, знай, что меня это не напугает, а наоборот, придает мне гораздо больше сил для того, чтобы отстаивать права людей. Но оставь мою семью и мой дом в покое», – заявила политик.
«В Эстонии должна сохраняться возможность жить так, чтобы никто не нападал на нас физически, не разбивал окна в наших домах или не уничтожал наше имущество за спокойное высказывание своего мнения. В Эстонии должно быть возможно жить так, чтобы в результате выражения своей политической позиции никому не отрывали голову», – прокомментировала инцидент Пакоста.
В начале недели политик партии «Ээсти 200» в рамках коалиционных переговоров сообщила о том, что формируемая правительственная коалиция намерена продолжить работу над принятием закона о риторике ненависти. По словам Пакоста, у его партии есть очень подробные предложения о том, как следует работать над законом, и еще более уточнить определение.
«Да, я только что прокомментировала защиту основных прав на коалиционных переговорах. Да, я сказала, что партия «Ээсти 200» поддерживает уточнение определения риторики ненависти для того, чтобы избежать расплывчатости в формулировке, и закрепить в законе, что риторика ненависти это и публичное подстрекательство к ненависти, насилию или дискриминации, которое направлено против групп и ведет к явной угрозе общественному порядку. Да, я добавила, что для защиты свободы слова мы должны сформулировать более четко определения положения. Да, я сказала, что «Ээсти 200» поддерживает только такое, самое узкое решение, при котором свобода слова как важная ценность защищена наилучшим образом. Да, я напомнила, что § 12 Конституции – это то единственное место в Конституции, где, при поддержке народного голосования, востребовано применение взыскания именно из-за большой опасности для общества», – сказала Пакоста.
В Эстонии должна сохраняться возможность жить так, чтобы никто не нападал на нас физически, не разбивал окна в наших домах или не уничтожал наше имущество за спокойное высказывание своего мнения.
Политик, бывшая уполномоченная по вопросам равноправия Лийза-Ли Пакоста.
«Хочу поблагодарить Департамент полиции и погранохраны за то, что очень грамотно отреагировали. Я очень хочу, чтобы в Эстонии все члены Рийгикогу могли свободно выражать свои политические взгляды, не опасаясь физической расправы, потому что это одна из основ демократии» – отметила Пакоста.
Начальник процессуального отдела Ляэне-Харьюского района Райго Прантс заявил, что они сделают все возможное, чтобы найти виновного в исполнении этого деяния.
«Вчера патруль полиции, прибывший на место происшествия, опросил владельца транспортного средства, а именно Лийзу-Ли Пакоста, и зафиксировал нанесенный транспортному средству ущерб. Выяснилось также, что это был повторный случай – как сообщалось, в феврале с автомобиля была частично сорвана предвыборная реклама», – сказал он.
«Мы начали производство по инциденту, в ходе которого будет расследована порча имущества и несанкционированное вторжения на территорию».