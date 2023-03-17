ФОТО ⟩ Вандалы ворвались во двор дома политика «Ээсти 200», выступающей за закон о риторике ненависти

«Да, я только что прокомментировала защиту основных прав на коалиционных переговорах. Да, я сказала, что партия «Ээсти 200» поддерживает уточнение определения риторики ненависти для того, чтобы избежать расплывчатости в формулировке, и закрепить в законе, что риторика ненависти это и публичное подстрекательство к ненависти, насилию или дискриминации, которое направлено против групп и ведет к явной угрозе общественному порядку. Да, я добавила, что для защиты свободы слова мы должны сформулировать более четко определения положения. Да, я сказала, что «Ээсти 200» поддерживает только такое, самое узкое решение, при котором свобода слова как важная ценность защищена наилучшим образом. Да, я напомнила, что § 12 Конституции – это то единственное место в Конституции, где, при поддержке народного голосования, востребовано применение взыскания именно из-за большой опасности для общества», – сказала Пакоста.