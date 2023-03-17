Польша и Словакия первыми из стран НАТО поставят Украине истребители

Речь идет об истребителях, которые в свое время Польша получила от армии ГДР. Они еще функционировали в противовоздушной обороне страны. Всего, по последним данным, Польша имеет на вооружении 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ. «Они еще функционируют в нашей противовоздушной обороне, но это последние годы их функционирования», - сказал Анджей Дуда.