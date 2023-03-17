Варшава в ближайшие дни собирается передать Киеву первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи со своим чешским коллегой Петром Павелом. Дуда добавил, что остальные подлежащие передаче самолеты в настоящее время проходят сервис, после чего также будут доставлены. Запчасти для МиГ-29 Варшава ранее уже передала.
Польша и Словакия первыми из стран НАТО поставят Украине истребители
Речь идет об истребителях, которые в свое время Польша получила от армии ГДР. Они еще функционировали в противовоздушной обороне страны. Всего, по последним данным, Польша имеет на вооружении 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ. «Они еще функционируют в нашей противовоздушной обороне, но это последние годы их функционирования», - сказал Анджей Дуда.
Позже поступило сообщение о том, что правительство Словакии также одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Об этом сообщил в пятницу словацкий премьер-министр Эдуард Хегер. Этот вопрос поднимался во время встречи министров обороны стран-членов Евросоюза 8 марта 2023 года.
Самолеты МиГ-29 (по классификации НАТО - Fulcrum) - многоцелевые советские истребители четвертого поколения, были основными боевыми машинами такого назначения в СССР и странах Варшавского договора в 810-х годах прошлого века. МиГ-29 был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов ХХ века.