Женская теннисная ассоциация (WTA) вынесла российской теннисистке Анастасии Потаповой официальное предупреждение за то, что она надела футболку московского футбольного клуба «Спартак».
Поддержавшая Россию теннисистка получила предупреждение от WTA
Потапова получила жесткую критику, поскольку накануне третьего тура Индиан-Уэллс против Джессики Пегулы она надела футболку с логотипом «Спартака». Многие увидели в этом поддержку российского вторжения в Украину и потребовали от WTA реакции.
Сейчас представитель организации подтвердил CNN, что Потаповой вынесено официальное предупреждение.
«Относительно футболки российской футбольной команды WTA официально предупредила игрока, что это недопустимое и неуместное действие. Мы не думаем, что такое повторится в будущем», — говорится в сообщении.
Сама же Потапова пояснила, что поддерживает «Спартак» с 13 лет и не увидела в этом провокации, сообщает Reuters.
Теннисистка и ранее открыто носила футболку с символикой команды. Например, на теннисном турнире в Дубае она опубликовала в соцсетях снимок, и на фотографии была в этой футболке.