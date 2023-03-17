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Отказавшийся от вакцинации военнослужащий выиграл в суде у Сил обороны и Кайтселийта

Андрес Эйнманн
Отказавшийся от вакцинации военнослужащий выиграл в суде у Сил обороны и Кайтселийта
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Вакцинация.
Вакцинация. Фото: Sander Ilvest

В четверг Таллиннский окружной суд постановил, что освобождение от службы члена Кайтселийта, отказавшегося от вакцинации против коронавируса, было противозаконным, и присудил ему компенсацию.

Противозаконным освобождение от службы члена Кайтселийта, отказавшегося от вакцинации, признал также Таллиннский административный суд своим решением от 31 августа. Окружной суд оставил без изменений постановление административного суда, но заменил обоснования решения административного суда на свои. 

Член Кайтселийта, не привитый от коронавируса, оспорил в суде приказы командующих Кайтселийтом и Силами обороны, на основании которых он был отстранен от службы. 

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