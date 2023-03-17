В четверг Таллиннский окружной суд постановил, что освобождение от службы члена Кайтселийта, отказавшегося от вакцинации против коронавируса, было противозаконным, и присудил ему компенсацию.
Для подписчиков
Отказавшийся от вакцинации военнослужащий выиграл в суде у Сил обороны и Кайтселийта
Отказавшийся от вакцинации военнослужащий выиграл в суде у Сил обороны и Кайтселийта
Противозаконным освобождение от службы члена Кайтселийта, отказавшегося от вакцинации, признал также Таллиннский административный суд своим решением от 31 августа. Окружной суд оставил без изменений постановление административного суда, но заменил обоснования решения административного суда на свои.