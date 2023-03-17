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В кювете найдено тело молодого человека

, старший редактор Saarte Hääl
В кювете найдено тело молодого человека
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

В четверг, 16 марта, около 17.00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в кювете у дороги в районе Лейзи в волости Сааремаа обнаружено тело мужчины.

«Полиция установила, что это 23-летний молодой человек, - сказала Saarte Hääl пресс-секретарь полиции Рагне Кейск. - Признаков насилия на теле не обнаружено, нет оснований подозревать, что случившееся связано с преступлением».

Как сообщили в полиции, для установления точной причины смерти тело молодого человека было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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