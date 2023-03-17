В четверг, 16 марта, около 17.00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в кювете у дороги в районе Лейзи в волости Сааремаа обнаружено тело мужчины.
В кювете найдено тело молодого человека
В кювете найдено тело молодого человека
«Полиция установила, что это 23-летний молодой человек, - сказала Saarte Hääl пресс-секретарь полиции Рагне Кейск. - Признаков насилия на теле не обнаружено, нет оснований подозревать, что случившееся связано с преступлением».
Как сообщили в полиции, для установления точной причины смерти тело молодого человека было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.