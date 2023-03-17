Организаторы этапа КМ просят зрителей приезжать на Певческое поле заранее

Ниже несколько рекомендаций для того, чтобы мероприятие оказалось максимально удобным для зрителей.

Вход на территорию Певческого поля открывается в 15.00. Организаторы просят зрителей, по возможности, прийти пешком или воспользоваться общественным транспортом, поскольку количество парковочных мест ограничено.

Запарковать автомобиль можно на парковках Мяэ, Тийги и Мере – они расположены у входов с тем же названием.

Подробная информация о парковке доступна на домашней страничке Певческого поля.

Также припарковать машину можно на платной стоянке павильонов эстонских выставок – Пирита теэ, 28. Стоимость 5 евро.

Стоимость билетов на соревнования от 15 евро, их можно приобрести в среде Piletitasku или на месте.

Также на месте можно будет приобрести еду и напитки, будут работать продавцы спортивной одежды и инвентаря, желающие смогут задать вопросы по поводу лыжной смазки.