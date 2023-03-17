21 марта на таллиннском Певческом поле впервые пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам. Поскольку ожидается нешуточная борьба за рейтинговые очки, сюда приедут звезды лыжного спорта.
Организаторы этапа КМ просят зрителей приезжать на Певческое поле заранее
Ниже несколько рекомендаций для того, чтобы мероприятие оказалось максимально удобным для зрителей.
Вход на территорию Певческого поля открывается в 15.00. Организаторы просят зрителей, по возможности, прийти пешком или воспользоваться общественным транспортом, поскольку количество парковочных мест ограничено.
Запарковать автомобиль можно на парковках Мяэ, Тийги и Мере – они расположены у входов с тем же названием.
Подробная информация о парковке доступна на домашней страничке Певческого поля.
Также припарковать машину можно на платной стоянке павильонов эстонских выставок – Пирита теэ, 28. Стоимость 5 евро.
Стоимость билетов на соревнования от 15 евро, их можно приобрести в среде Piletitasku или на месте.
Также на месте можно будет приобрести еду и напитки, будут работать продавцы спортивной одежды и инвентаря, желающие смогут задать вопросы по поводу лыжной смазки.
Состав сборной Эстонии:
Мужчины: Алвар Йоханнес Алев, Марко Килп, Мартин Химма, Хенри Роос, Каарел Каспер Кырге, Карл Себастьян Дремлюга, Олле Ильмар Яама, Ральф Кивил, Андерс Веэрпалу, Тони Андреэ Саарепуу, Ларс Пийрманн и Каспар Пярсон.
Женщины: Кайди Каазику, Кейди Каазику, Авели Уусталу, Ыннела Родендау, Теэси Тууль, Тейлоора Оясте, Греэте-Лийза Тоом, Герда Кивил, Лаура Ляэн, Эмма Роберта Раяндо, Трийну Кресмер и Херта Раяс.
Программа соревнований:
Вторник, 21 марта, Певческое поле
17.00 квалификация, женщины
17.35 квалификация, мужчины
18.00 концерт 5miinus
19.30 финалы: 1/4-финал женщины, 1/4-финал мужчины, полуфиналы женщины, мужчины, финалы женщины и мужчины.
21.00 Цветочная церемония