В понедельник, 13 марта, утром в магазине на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа произошел взрыв, в результате которого 52-летний мужчина был ранен и доставлен в больницу. Подозреваемый был задержан в среду вечером.
В магазине в Кохтла-Ярве прогремел взрыв
В понедельник около 10.30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве произошел взрыв. По предварительным данным, 43-летний мужчина вошел в магазин на улице Кескаллеэ и бросил под ноги 52-летнему мужчине предмет, который взорвался. Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемый скрылся с места происшествия.
Насколько известно на данный момент, это был предмет, содержащий легковоспламеняющуюся жидкость, которая и вызвала взрыв. Все подробности будут выяснены в ходе уголовного производства.
Вечером 15 марта в Оруской части города Кохтла-Ярве полиция задержала 43-летнего подозреваемого. Руководитель группы Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп сказала, что, поскольку этот человек ранее был известен полиции и 13 марта он должен был явиться в Вирускую тюрьму, чтобы начать отбывать свой предыдущий срок, сразу после задержания его доставили в Вирускую тюрьму для отбытия наказания.
«Взрыв - это крайне опасное событие, последствия которого могли быть гораздо трагичнее, если бы присутствовали другие случайные люди», - добавила Мюрсеп.