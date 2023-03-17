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В магазине в Кохтла-Ярве прогремел взрыв

rus.postimees.ee
В магазине в Кохтла-Ярве прогремел взрыв
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Полицейские. Иллюстративное фото.
Полицейские. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

В понедельник, 13 марта, утром в магазине на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа произошел взрыв, в результате которого 52-летний мужчина был ранен и доставлен в больницу. Подозреваемый был задержан в среду вечером. 

В понедельник около 10.30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве произошел взрыв. По предварительным данным, 43-летний мужчина вошел в магазин на улице Кескаллеэ и бросил под ноги 52-летнему мужчине предмет, который взорвался. Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Насколько известно на данный момент, это был предмет, содержащий легковоспламеняющуюся жидкость, которая и вызвала взрыв. Все подробности будут выяснены в ходе уголовного производства. 

Вечером 15 марта в Оруской части города Кохтла-Ярве полиция задержала 43-летнего подозреваемого. Руководитель группы Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп сказала, что, поскольку этот человек ранее был известен полиции и 13 марта он должен был явиться в Вирускую тюрьму, чтобы начать отбывать свой предыдущий срок, сразу после задержания его доставили в Вирускую тюрьму для отбытия наказания. 

«Взрыв - это крайне опасное событие, последствия которого могли быть гораздо трагичнее, если бы присутствовали другие случайные люди», - добавила Мюрсеп.

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