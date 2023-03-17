Ох, что будет: определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

Также определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 10 июня в Стамбуле.

Мадридский «Реал» с украинским голкипером Андреем Луниным сыграет против лондонского «Челси», команды украинского вингера Михаила Мудрика.

Зрителей ожидает суперматч «Манчестер Сити» – «Бавария», а также итальянское дерби «Милан» – «Наполи».

Домашние матчи «Интера» и «Милана» (из одного города) разведены по разным дням, поэтому первый матч «Интер» сыграет против «Бенфики» в Лиссабоне.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 9/10 и 16/17 мая. Финал состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрк.