Пт, 17.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Ох, что будет: определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

rus.postimees.ee
Ох, что будет: определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Розыгрыш четвертьфинальных пар.
Розыгрыш четвертьфинальных пар. Фото: Fabrice Coffrini

17 марта в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает sport.ua

Также определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 10 июня в Стамбуле.

Мадридский «Реал» с украинским голкипером Андреем Луниным сыграет против лондонского «Челси», команды украинского вингера Михаила Мудрика.

Зрителей ожидает суперматч «Манчестер Сити» – «Бавария», а также итальянское дерби «Милан» – «Наполи».

Домашние матчи «Интера» и «Милана» (из одного города) разведены по разным дням, поэтому первый матч «Интер» сыграет против «Бенфики» в Лиссабоне.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 9/10 и 16/17 мая. Финал состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрк.

Лига чемпионов 2022/23

Пары 1/4 финала, 11/12 и 18/19 апреля

Реал (Испания) – Челси (Англия)

Бенфика (Португалия) – Интер (Италия)

Манчестер Сити (Англия) – Бавария (Германия)

Милан (Италия) – Наполи (Италия)

Пары 1/2 финала, 9/10 и 16/17 мая

Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 2

Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 3

Финал 10 июня, Стамбул

Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1

Ключевые слова
Наверх