17 марта в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает sport.ua.
Ох, что будет: определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Также определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 10 июня в Стамбуле.
Мадридский «Реал» с украинским голкипером Андреем Луниным сыграет против лондонского «Челси», команды украинского вингера Михаила Мудрика.
Зрителей ожидает суперматч «Манчестер Сити» – «Бавария», а также итальянское дерби «Милан» – «Наполи».
Домашние матчи «Интера» и «Милана» (из одного города) разведены по разным дням, поэтому первый матч «Интер» сыграет против «Бенфики» в Лиссабоне.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 9/10 и 16/17 мая. Финал состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрк.
Лига чемпионов 2022/23
Пары 1/4 финала, 11/12 и 18/19 апреля
Реал (Испания) – Челси (Англия)
Бенфика (Португалия) – Интер (Италия)
Манчестер Сити (Англия) – Бавария (Германия)
Милан (Италия) – Наполи (Италия)
Пары 1/2 финала, 9/10 и 16/17 мая
Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 2
Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 3
Финал 10 июня, Стамбул
Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1