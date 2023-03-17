Фото ⟩ Неразбериха на парковке: десятки водителей незаслуженно получили предупреждение

Водители, которые парковали свои автомобили так, как это делали обычно, вчера нашли под дворниками предупреждение. Сегодня снова разрешена парковка по-старому.

Вчера многих автовладельцев ждал неприятный сюрприз, когда они обычным способом припарковали свои автомобили на привычном месте в Пярну, а позже обнаружили под дворниками желтую квитанцию с уведомлением о нарушении: машина припаркована неправильно.