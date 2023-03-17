Вчера многих автовладельцев ждал неприятный сюрприз, когда они обычным способом припарковали свои автомобили на привычном месте в Пярну, а позже обнаружили под дворниками желтую квитанцию с уведомлением о нарушении: машина припаркована неправильно.
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Фото ⟩ Неразбериха на парковке: десятки водителей незаслуженно получили предупреждение
Неразбериха на парковке: десятки водителей незаслуженно получили предупреждение
Сегодня все вернулось на круги своя: автомобили паркуются привычным образом и уже никто не обвиняет их в неправильной парковке.
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