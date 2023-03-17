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Фото ⟩ Неразбериха на парковке: десятки водителей незаслуженно получили предупреждение

Неразбериха на парковке: десятки водителей незаслуженно получили предупреждение
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Водители, которые парковали свои автомобили так, как это делали обычно, вчера нашли под дворниками предупреждение. Сегодня снова разрешена парковка по-старому.
Водители, которые парковали свои автомобили так, как это делали обычно, вчера нашли под дворниками предупреждение. Сегодня снова разрешена парковка по-старому. Фото: Erakogu

Вчера многих автовладельцев ждал неприятный сюрприз, когда они обычным способом припарковали свои автомобили на привычном месте в Пярну, а позже обнаружили под дворниками желтую квитанцию с уведомлением о нарушении: машина припаркована неправильно.

Сегодня все вернулось на круги своя: автомобили паркуются привычным образом и уже никто не обвиняет их в неправильной парковке.

Квитанцию с предупреждением нашли под дворниками те, кто припарковал свой автомобиль на улице Хоммику. Аналогичная неразбериха в течение дня царила и на улице Мунга, где расположены места общественного питания и множество офисов.

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