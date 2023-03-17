Новым руководителем Таллиннской детской больницы стал Константин Ребров

Председатель совета SA Tallinna Lastehaigla Мерике Мартинсон поблагодарила прежнего председателя правления, доктора Катрин Лутс, за упорный труд и вклад в управление и развитие Таллиннской детской больницы.

Константин Ребров в 2000 году окончил медицинское отделение Тартуского университета (резидентура урологии и общей хирургии), сейчас он получает степень магистра по специальности организации работы в области здравоохранения в Камбрийском университете в Англии.

У Реброва около 20 лет опыта в управлении - пока он работает в качестве руководителя по развитию предпринимательства Chemi-Pharm, ранее он руководил предприятием по производству лекарств Merck в конторах стран Балтии, Центральной Европы, Америки и Африки. У Реброва действующая лицензия на врачебную деятельность.

«Мы убеждены, что опыт доктора Константина Реброва в сфере здравоохранения, управлении, а также знания не только в медицинской сфере, но и в организации бизнеса и системы здравоохранения, дополнят компетенции Таллиннской детской больницы и помогут в ее развитии», - отметил член правления Таллиннской детской больницы, руководитель Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Раймо Саади.

На место председателя правления Таллиннской детской больницы поступило шесть заявлений, двое кандидатов были приглашены на тур собеседований, оба были представлены совету SA Tallinna Lastehaigla для выбора руководителя. Таллиннская детская больница 9 января 2023 года объявила открытый конкурс на место председателя правления в связи с окончанием срока полномочий нынешнего председателя 31 марта.