С этого года на конкурс «Учитель года» могут быть представлены только кандидаты с квалификацией учителя, владеющие эстонским языком в соответствии с требованиями Закона о языке.
Прошлогодняя речь учителя на русском языке шокировала комиссию: теперь к «учителю года» предъявлены более жесткие языковые требования
По словам министра образования и науки Тыниса Лукаса («Отечество»), учителя года должны быть примерами для подражания и лучшими в своем деле: «Конечно, все учителя и работники сферы образования заслуживают уважения и признания. Учителями года станут самые яркие из них - примеры для подражания, которые воспитывают в наших детях тягу к знаниям, и являются партнерами для нас, родителей. Помимо квалификации и языковых навыков, в них есть то, что ученики будут вспоминать с любовью еще долго после школы».
До сих пор к кандидатам, представленным на этот конкурс, не предъявлялись требования по педагогической квалификации или знанию эстонского языка. «Поскольку мы ожидаем, что учителя будут примерами для подражания для детей и в знании государственного языка, я добавил эти требования в положение о конкурсе», - добавил Лукас.
Признание получил оштрафованный работник сферы образования
В программе Täistund на канале Kanal 2 было сказано, что в октябре прошлого года, когда педагогов награждали на церемонии вручения премии «Учитель года», языковые инспекторы Ида-Вирумаа были удивлены, когда Елена Бочкова, получившая государственную награду, произнесла благодарственную речь на русском языке.
«С 2010 года Языковой департамент неоднократно проверял знания эстонского языка Елены Бочковой. Ей было вынесено несколько предписаний и штрафов. У нее начальный языковой уровень, который требуется, например, от дворников», - сказала старший инспектор надзорного учреждения Ида-Вирумааского Языкового департамента Марге Мяги-Пуссь.
Бочкова 22 года проработала в детском саду Тареке в Нарве. При этом она говорит, что скорее уволится с работы, чем пойдет на сдачу экзамена по эстонскому языку.
«Те, кто смог выучить, уже освоили язык. Остались те, кто не так хорошо усваивают язык. Это тяжело физически, возможно, это связано с биологическими особенностями организма. Я не знаю, сколько времени мне потребуется на изучение эстонского языка. Не знаю», - говорит Бочкова по-русски.
Лукас: это был промах министерства
Присутствовавший на церемонии вручения премии министр образования и науки Тынис Лукас признается, что, слушая выступление на русском языке, он подумал, что произошло именно то, от чего он предостерегал как председатель жюри.
«Я сказал комиссии: проконтролируйте, чтобы у нее был подготовлен текст на эстонском языке. Будет плохо, если она будет говорить по-русски на церемонии. И в ведомстве пообещали это обеспечить», - говорит Лукас.
Министр утверждает, что не знал, что Бочковой неоднократно делали предписания и выписывали штрафы. «Я этого не знал и считаю это промахом Министерства образования и науки», - заявил Лукас.
По словам Лукаса, не следовало выдвигать на конкурс неквалифицированное лицо. «Я ей баллов не дал, но члены комиссии высоко оценили ее вклад», - говорит Лукас.
Теперь правила выбора учителя года ужесточили.
Более жесткий отбор
Чтобы определить лучших педагогов, после выдвижения кандидатов в учителя года сначала к работе приступают региональные комиссии и комиссия по высшему образованию.
Летом собирается комиссия по государственным наградам в области образования, члены которой делают окончательный выбор из числа представленных кандидатов. В состав комиссии входят представители организаций сферы образования и работники сферы образования, получившие признание в прошлые годы.
Награды будут вручены 7 октября в концертном зале «Ванемуйне». 11 церемония вручения премии «Учитель года» будет транслироваться на канале ETV.