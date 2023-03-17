Прошлогодняя речь учителя на русском языке шокировала комиссию: теперь к «учителю года» предъявлены более жесткие языковые требования

По словам министра образования и науки Тыниса Лукаса («Отечество»), учителя года должны быть примерами для подражания и лучшими в своем деле: «Конечно, все учителя и работники сферы образования заслуживают уважения и признания. Учителями года станут самые яркие из них - примеры для подражания, которые воспитывают в наших детях тягу к знаниям, и являются партнерами для нас, родителей. Помимо квалификации и языковых навыков, в них есть то, что ученики будут вспоминать с любовью еще долго после школы».

До сих пор к кандидатам, представленным на этот конкурс, не предъявлялись требования по педагогической квалификации или знанию эстонского языка. «Поскольку мы ожидаем, что учителя будут примерами для подражания для детей и в знании государственного языка, я добавил эти требования в положение о конкурсе», - добавил Лукас.

Признание получил оштрафованный работник сферы образования

В программе Täistund на канале Kanal 2 было сказано, что в октябре прошлого года, когда педагогов награждали на церемонии вручения премии «Учитель года», языковые инспекторы Ида-Вирумаа были удивлены, когда Елена Бочкова, получившая государственную награду, произнесла благодарственную речь на русском языке.