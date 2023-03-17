Представители проводящих коалиционные переговоры Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии дали обзор сегодняшнего дня переговоров.
Блог, фото и видео ⟩ В Эстонии грядет большое изменение: учиться детям придется минимум до 18 лет
Обзор последних договоренностей дали Кая Каллас (Партия реформ), Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) и Лаури Хуссар («Ээсти 200»).
Одной из ключевых тем переговоров последних дней стала тема образования. «Вчера нашими темами были высшее образование, наука. Явным общим знаменателем является то, что для развития Эстонии требуется много образованных людей, и наш успех также основан на этом. У нас не так много полезных ископаемых, но умные люди – одна из ценностей Эстонии», - сказала Каллас.
По планам коалиции, уже со следующего года Эстонию ждет важное изменение - обязательное образование до 18 лет. «Мы продолжим переход на обучение на эстонском языке, а также предоставим все средства, необходимые для реализации этого плана. Еще одна большая и значимая проблема – каждый год около 2000 учеников выбывают из системы образования. Все из-за того, что у нас обязательное обучение до девятого класса, после этого мы теряем 2000 детей, выпадающих из системы. В основном это мальчики. Мы сделаем образование обязательным до 18 лет или до приобретения профессии, чтобы у каждого была хоть какая-то профессия или какой-то путь к образованию», - заявила Кая Каллас.
Коалиция планирует, что изменение вступит в силу со следующего года. «Мы на самом деле очень конкретно обсудили то, что у тех, кто пойдет в девятый класс в 2024 году, обязанности закончатся не с окончанием девятого класса, а когда им исполнится 18 лет или они не приобретут профессию», - подчеркнула Каллас.
По ее словам, в наше время даже бакалавриата недостаточно, а с основным образованием проблем очень много. «Чтобы из системы не выпадали именно мальчики, значит надо сделать ее обязательной», - объяснила она решение коалиции.
Хуссар отметил, что в Финляндии эта реформа дала очень хорошие результаты.
Обучение на эстонском языке: у каждой школы своя программа
Лаури Хуссар заявил, что им удалось найти точки соприкосновения по вопросам образования. «Мы договорились об очень сильной образовательной программе и, например, модели карьеры для учителей: чтобы учителя знали, что их ждет в карьере. Безусловно, очень важно, что насчет перехода на эстоноязычное образование мы решили, что в этой важной реформе будем рассматривать каждую школу отдельно. Каждая школа получит персональную программу и рекомендации», - сказал он.
Каллас подчеркнула, что такой подход никак не изменит сами цели реформы - к 2024 году переход будет осуществлен, и никаких исключений. «Таких школ 50, и в некоторых школах нет необходимости в отдельном плане. Мы предложим помощь тем школам, которые говорят, что у них проблемы. Мы будем предлагать не что-то общее, а отталкивая от трудностей конкретных школ. Но крайний срок перехода останется в силе и исключений не будет», - заключила она.