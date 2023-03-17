Блог, фото и видео ⟩ В Эстонии грядет большое изменение: учиться детям придется минимум до 18 лет

Обзор последних договоренностей дали Кая Каллас (Партия реформ), Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) и Лаури Хуссар («Ээсти 200»).

Одной из ключевых тем переговоров последних дней стала тема образования. «Вчера нашими темами были высшее образование, наука. Явным общим знаменателем является то, что для развития Эстонии требуется много образованных людей, и наш успех также основан на этом. У нас не так много полезных ископаемых, но умные люди – одна из ценностей Эстонии», - сказала Каллас.

По планам коалиции, уже со следующего года Эстонию ждет важное изменение - обязательное образование до 18 лет. «Мы продолжим переход на обучение на эстонском языке, а также предоставим все средства, необходимые для реализации этого плана. Еще одна большая и значимая проблема – каждый год около 2000 учеников выбывают из системы образования. Все из-за того, что у нас обязательное обучение до девятого класса, после этого мы теряем 2000 детей, выпадающих из системы. В основном это мальчики. Мы сделаем образование обязательным до 18 лет или до приобретения профессии, чтобы у каждого была хоть какая-то профессия или какой-то путь к образованию», - заявила Кая Каллас.