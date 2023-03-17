Итальянская разведка: «Вагнер» затевает убийство министра обороны Италии, у группы есть ячейка и в Эстонии

Информация о 15-миллионной награде, предложенной за Крозетто, дошла до итальянской разведки на прошлой неделе. Затем Крозетто обвинил «Вагнер» в организации гибридных атак и возложил на них ответственность за усиление миграционного давления.

«На мой взгляд, сейчас можно с уверенностью сказать, что экспоненциальный рост миграционного давления с африканского побережья в значительной степени является частью очевидной стратегии гибридной войны, которую реализует ячейка Вагнера, используя свое значительное влияние в некоторых африканских странах», – сказал Крозетто.