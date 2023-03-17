Итальянская ежедневная газета Il Foglio написала, основываясь на полученном от разведки рапорте, что бывший глава российского государства Дмитрий Медведев приказал наемникам Вагнера убить министра обороны Италии Гвидо Крозетто.
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Итальянская разведка: «Вагнер» затевает убийство министра обороны Италии, у группы есть ячейка и в Эстонии
Итальянская разведка: «Вагнер» затевает убийство министра обороны Италии, у группы есть ячейка и в Эстонии
Информация о 15-миллионной награде, предложенной за Крозетто, дошла до итальянской разведки на прошлой неделе. Затем Крозетто обвинил «Вагнер» в организации гибридных атак и возложил на них ответственность за усиление миграционного давления.