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Итальянская разведка: «Вагнер» затевает убийство министра обороны Италии, у группы есть ячейка и в Эстонии

Мейнхард Пулк
, журналист
Итальянская разведка: «Вагнер» затевает убийство министра обороны Италии, у группы есть ячейка и в Эстонии
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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Фото: Postimees

Итальянская ежедневная газета Il Foglio написала, основываясь на полученном от разведки рапорте, что бывший глава российского государства Дмитрий Медведев приказал наемникам Вагнера убить министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Информация о 15-миллионной награде, предложенной за Крозетто, дошла до итальянской разведки на прошлой неделе. Затем Крозетто обвинил «Вагнер» в организации гибридных атак и возложил на них ответственность за усиление миграционного давления.

«На мой взгляд, сейчас можно с уверенностью сказать, что экспоненциальный рост миграционного давления с африканского побережья в значительной степени является частью очевидной стратегии гибридной войны, которую реализует ячейка Вагнера, используя свое значительное влияние в некоторых африканских странах», – сказал Крозетто.

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