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Время – деньги ⟩ Пока человек решался на покупку квартиры, цена на нее нещадно выросла

, Репортер-редактор
Пока человек решался на покупку квартиры, цена на нее нещадно выросла
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Так будет выглядеть новый жилой район Luccaranna в столичном районе Хааберсти.
Так будет выглядеть новый жилой район Luccaranna в столичном районе Хааберсти. Фото: Invego

В редакцию Rus.Postimees обратился читатель, который столкнулся с неприятной ситуацией, связанной с приобретением квартиры в новостройке. После долгого поиска подходящего жилья он нашел идеальный для него вариант, но пока раздумывал и узнавал подробную информацию о квартире, цена на нее значительно возросла.

По словам читателя, после долгого поиска подходящего жилья и застройщика он остановился на проекте Luccaranna от застройщика Invego OÜ. После подробного изучения этого проекта он подобрал квартиру, которая, по его словам, идеально подходила ему как по цене, так и по месту расположения.

«Изначальная стоимость квартиры составляла 179 900 евро. Я обратился к менеджеру по продажам для получения более подробной информации, но после разговора с ним меня ожидал сюрприз. Видимо, отдел по продажам посчитал, что цена на эту квартиру была слишком низкой, и после нашего разговора цена на сайте выросла на 10 000 евро: причем только на эту квартиру. Как можно повышать цену на квартиру, если человек просто поинтересовался?» - задался вопросом раздосадованный читатель.

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