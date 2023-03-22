Время – деньги ⟩ Пока человек решался на покупку квартиры, цена на нее нещадно выросла

По словам читателя, после долгого поиска подходящего жилья и застройщика он остановился на проекте Luccaranna от застройщика Invego OÜ. После подробного изучения этого проекта он подобрал квартиру, которая, по его словам, идеально подходила ему как по цене, так и по месту расположения.

«Изначальная стоимость квартиры составляла 179 900 евро. Я обратился к менеджеру по продажам для получения более подробной информации, но после разговора с ним меня ожидал сюрприз. Видимо, отдел по продажам посчитал, что цена на эту квартиру была слишком низкой, и после нашего разговора цена на сайте выросла на 10 000 евро: причем только на эту квартиру. Как можно повышать цену на квартиру, если человек просто поинтересовался?» - задался вопросом раздосадованный читатель.