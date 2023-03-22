В редакцию Rus.Postimees обратился читатель, который столкнулся с неприятной ситуацией, связанной с приобретением квартиры в новостройке. После долгого поиска подходящего жилья он нашел идеальный для него вариант, но пока раздумывал и узнавал подробную информацию о квартире, цена на нее значительно возросла.
Для подписчиков
Время – деньги ⟩ Пока человек решался на покупку квартиры, цена на нее нещадно выросла
Пока человек решался на покупку квартиры, цена на нее нещадно выросла
По словам читателя, после долгого поиска подходящего жилья и застройщика он остановился на проекте Luccaranna от застройщика Invego OÜ. После подробного изучения этого проекта он подобрал квартиру, которая, по его словам, идеально подходила ему как по цене, так и по месту расположения.
Ключевые слова