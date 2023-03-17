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В Таллинне построят променад в честь кота Августа

BNS
В Таллинне построят променад в честь кота Августа
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Променад кота Августа. Иллюстрация.
Променад кота Августа. Иллюстрация. Фото: Põhja-Tallinna Valitsus

Таллиннский Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства объявил тендер на строительство променада кота Августа в районе Каламая.

Согласно документам городских властей, променад кота Августа начнется у Теллискиви Rimi и пройдет через используемую в качестве парковки территорию параллельно трамвайным путям по улице Копли в направлении полуострова Копли, от улицы Мальми к улице Гранийди.

Согласно проекту, на прилегающей к променаду проезжей части движение будет односторонним, а парковочная зона будет сокращена. На пешеходной части дорожное покрытие будет отличаться от проезжей части. Променад будет отделен от дороги зеленой зоной шириной в один метр, там установят галерею, скамейки, мусорные ящики, качели, велостоянки, кран с питьевой водой, киоски и бетонную фигурку кота Августа.

Проект променада кота Августа победил в рамках народного бюджета в Пыхья-Таллинне. Заявки на участие в тендере можно подавать до 12 апреля.

Променад кота Августа посвящен коту по имени Каламаяский Август, живущему на улице Копли. Он известен жителям Пыхья-Таллинна своей рыжей шубкой и дружелюбием. Кот прославился среди жителей Каламая, у него даже появилась своя страничка в сети Facebook и аккаунт в сети Instagram.

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