В Таллинне построят променад в честь кота Августа

Согласно документам городских властей, променад кота Августа начнется у Теллискиви Rimi и пройдет через используемую в качестве парковки территорию параллельно трамвайным путям по улице Копли в направлении полуострова Копли, от улицы Мальми к улице Гранийди.

Согласно проекту, на прилегающей к променаду проезжей части движение будет односторонним, а парковочная зона будет сокращена. На пешеходной части дорожное покрытие будет отличаться от проезжей части. Променад будет отделен от дороги зеленой зоной шириной в один метр, там установят галерею, скамейки, мусорные ящики, качели, велостоянки, кран с питьевой водой, киоски и бетонную фигурку кота Августа.

Проект променада кота Августа победил в рамках народного бюджета в Пыхья-Таллинне. Заявки на участие в тендере можно подавать до 12 апреля.