Хорошие новости ⟩ Реактор финской АЭС «Олкилуото-3» резко снизит цену на электричество

Финская энергетическая компания Väre подсчитала влияние нового ядерного реактора на цену электроэнергии. По мнению экспертов компании, если «Олкилуото-3» будет вырабатывать 1600 мегаватт электроэнергии на полную мощность, цена на бирже упадет в среднем на 5 центов за киловатт-час, сообщает Taloussanomat.

В последние недели электроэнергия стоила на бирже 10-12 центов за киловатт-час, так что цена упала бы почти в два раза. Уже сейчас, поздно вечером, иногда можно наблюдать редкие цены, когда стоимость киловатт-часа опускается ниже одного цента.

Väre использовала регрессионную модель для моделирования цены, которая учитывает производство «Олкилуото-3», прогноз производства ветряной энергии, импорт и экспорт электроэнергии, температуру, ситуацию с водой на ГЭС, запасы газа, суточные, недельные и сезонные ритмы потребления электроэнергии, а также цены на уголь, газ и квоты на выбросы.

По словам аналитика данных Väre Сами Кохвакка, работа «Олкилуото-3» на полную мощность соответствует повышению температуры наружного воздуха на девять градусов. «Большой эффект заключается в том, что с помощью атомной станции стоимость электроэнергии может быть снижена в часы пик, когда в противном случае пришлось бы использовать дорогое ископаемое электричество. Сейчас, когда цена на ископаемое электричество уже упала, влияние атомной станции на цены, вероятно, несколько уменьшится», - сказал он.