Финны подсчитали, насколько может подешеветь электроэнергия, если реактор «Олкилуото-3», начавший пробную эксплуатацию в среду, продолжит передавать электроэнергию в сеть на полную мощность. Ночью в некоторые часы электричество было бы практически бесплатным как в Финляндии, так и в Эстонии.
Хорошие новости ⟩ Реактор финской АЭС «Олкилуото-3» резко снизит цену на электричество
Финская энергетическая компания Väre подсчитала влияние нового ядерного реактора на цену электроэнергии. По мнению экспертов компании, если «Олкилуото-3» будет вырабатывать 1600 мегаватт электроэнергии на полную мощность, цена на бирже упадет в среднем на 5 центов за киловатт-час, сообщает Taloussanomat.
В последние недели электроэнергия стоила на бирже 10-12 центов за киловатт-час, так что цена упала бы почти в два раза. Уже сейчас, поздно вечером, иногда можно наблюдать редкие цены, когда стоимость киловатт-часа опускается ниже одного цента.
Väre использовала регрессионную модель для моделирования цены, которая учитывает производство «Олкилуото-3», прогноз производства ветряной энергии, импорт и экспорт электроэнергии, температуру, ситуацию с водой на ГЭС, запасы газа, суточные, недельные и сезонные ритмы потребления электроэнергии, а также цены на уголь, газ и квоты на выбросы.
По словам аналитика данных Väre Сами Кохвакка, работа «Олкилуото-3» на полную мощность соответствует повышению температуры наружного воздуха на девять градусов. «Большой эффект заключается в том, что с помощью атомной станции стоимость электроэнергии может быть снижена в часы пик, когда в противном случае пришлось бы использовать дорогое ископаемое электричество. Сейчас, когда цена на ископаемое электричество уже упала, влияние атомной станции на цены, вероятно, несколько уменьшится», - сказал он.
Падение цен уже отразилось на фьючерсном рынке северных стран, где, например, майские фьючерсы за последние недели подешевели на треть, до 50 евро за мегаватт-час, а июльские фьючерсы сейчас стоят 40 евро за мегаватт-час.
Согласно последним планам, 17 апреля на реакторе «Олкилуото-3» должно начаться регулярное производство электроэнергии. При полной мощности реактор мощностью 1600 мегаватт-час покрывает около 14 процентов потребностей Финляндии в электроэнергии. В то же время это превышает текущее потребление Эстонии более чем в полтора раза. Поскольку производство электроэнергии в Финляндии напрямую влияет на цену электроэнергии на бирже, большая ее часть доходит и до эстонского потребителя. Общая мощность двух электрических кабелей Estlink между Эстонией и Финляндией составляет 1000 мегаватт, что почти равно сегодняшнему среднему потреблению электроэнергии в Эстонии, и в основном помогает удерживать цены на электроэнергию в Финляндии и Эстонии на одном уровне.
К сожалению, реактор «Олкилуото-3» долгое время не запускался должным образом. Начало производства электроэнергии на атомной электростанции в Сатакунте на реке Еврахо откладывалось годами.
Долгое время думали, что регулярное производство электроэнергии начнется в марте. Однако в середине февраля в турбинах были обнаружены дефекты клапанов, поэтому объем технического обслуживания решили расширить на все клапаны сразу.
«Техническое обслуживание завершено, поэтому можно продолжить ввод в эксплуатацию. Перед началом нормального производства электроэнергии ожидаются последние испытания», - заявила в среду руководитель производства Марьо Мустонен.