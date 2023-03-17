Турция решила запустить процесс ратификации, необходимый для вступления Финляндии в НАТО. Об этом было объявлено на сегодняшней встрече между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Финляндии Саули Ниинистё.
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Турция приняла решение о вступлении Финляндии в НАТО
Турция приняла решение о вступлении Финляндии в НАТО
«Мы решили начать процесс ратификации членства Финляндии в НАТО в парламенте. Вступление Финляндии в НАТО укрепит НАТО», - заявил президент Турции Эрдоган на встрече со своим финским коллегой, сообщает финская национальная вещательная компания Yle.
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