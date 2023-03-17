Турция приняла решение о вступлении Финляндии в НАТО

«Мы решили начать процесс ратификации членства Финляндии в НАТО в парламенте. Вступление Финляндии в НАТО укрепит НАТО», - заявил президент Турции Эрдоган на встрече со своим финским коллегой, сообщает финская национальная вещательная компания Yle.

«Отношения между Турцией и Финляндией хорошие. Помощь Финляндии жертвам землетрясения укрепила сотрудничество между двумя странами», - сказал Эрдоган, добавив, что он ценит поддержку Финляндией членства Турции в ЕС и желание развивать экономические отношения между двумя странами.