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Турция приняла решение о вступлении Финляндии в НАТО

rus.postimees.ee
Турция приняла решение о вступлении Финляндии в НАТО
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Президент Финляндии Саули Ниинистё и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Финляндии Саули Ниинистё и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: MURAT CETIN MUHURDAR HANDOUT

Турция решила запустить процесс ратификации, необходимый для вступления Финляндии в НАТО. Об этом было объявлено на сегодняшней встрече между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«Мы решили начать процесс ратификации членства Финляндии в НАТО в парламенте. Вступление Финляндии в НАТО укрепит НАТО», - заявил президент Турции Эрдоган на встрече со своим финским коллегой, сообщает финская национальная вещательная компания Yle.

«Отношения между Турцией и Финляндией хорошие. Помощь Финляндии жертвам землетрясения укрепила сотрудничество между двумя странами», - сказал Эрдоган, добавив, что он ценит поддержку Финляндией членства Турции в ЕС и желание развивать экономические отношения между двумя странами.

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