«Это несправедливо!»: в Эстонии петиция по поводу семейных пособий собрала уже более 10 000 подписей

Цель петиции - обратить внимание на то, что пособия для детей и семей с детьми, фигурирующие во вступившем в этом году в силу Законе о семейных пособиях, по-прежнему являются больным вопросом в эстонском обществе. Организаторы хотели передать четкий сигнал об этом новому составу Рийгикогу, который вскоре приступит к работе.

В инициативе отмечается, что с этого года государственное пособие для семьи с одним ребенком составляет 80 евро в месяц, для семьи с двумя детьми - 160 евро в месяц и для семьи с тремя детьми - 910 евро в месяц. Таким образом, разница между семьей с двумя детьми и семьей с тремя детьми, которые отличаются друг от друга ровно на одного ребенка, составляет 750 евро, что превышает минимальную заработную плату. Разница на одного ребенка почти в 3,8 раза (80 евро и 303 евро на одного ребенка соответственно).

Пособие на целый год для семьи с одним ребенком (960 евро) почти равно месячному пособию для семьи с тремя детьми (910 евро). Разница в размере таких семей – двое детей, но разница в содержании – более чем в 11 раз.