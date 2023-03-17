Инициированная в феврале в среде rahvaalgatus.ee петиция «Каждый ребенок важен!» («Iga laps on oluline!») собрала более 10 000 подписей.
«Это несправедливо!»: в Эстонии петиция по поводу семейных пособий собрала уже более 10 000 подписей
Цель петиции - обратить внимание на то, что пособия для детей и семей с детьми, фигурирующие во вступившем в этом году в силу Законе о семейных пособиях, по-прежнему являются больным вопросом в эстонском обществе. Организаторы хотели передать четкий сигнал об этом новому составу Рийгикогу, который вскоре приступит к работе.
В инициативе отмечается, что с этого года государственное пособие для семьи с одним ребенком составляет 80 евро в месяц, для семьи с двумя детьми - 160 евро в месяц и для семьи с тремя детьми - 910 евро в месяц. Таким образом, разница между семьей с двумя детьми и семьей с тремя детьми, которые отличаются друг от друга ровно на одного ребенка, составляет 750 евро, что превышает минимальную заработную плату. Разница на одного ребенка почти в 3,8 раза (80 евро и 303 евро на одного ребенка соответственно).
Пособие на целый год для семьи с одним ребенком (960 евро) почти равно месячному пособию для семьи с тремя детьми (910 евро). Разница в размере таких семей – двое детей, но разница в содержании – более чем в 11 раз.
Такое разграничение детей и семей с детьми считают несправедливым как инициаторы петиции, так и тысячи подписавшихся. Понятно, что многодетные семьи нуждаются в большей государственной поддержке, но нельзя смириться со сложившейся ситуацией, когда закон провел резкую грань между более и менее ценными с точки зрения государства детьми, заявили авторы народной инициативы.
«Как отец троих детей я считаю, что эта непропорциональная разница в пособиях адекватно не отражает, сколько денег тратится на третьего ребенка по сравнению с первым и вторым детьми. Я считаю, что нужно ценить каждого ребенка, независимо от того, сколько еще детей в его семье», - сказал один из инициаторов петиции Арчибальд Калд.
«Нынешний порядок поддержки детей и семей с детьми создает напряженность в обществе, - сказала одна из авторов петиции, Теэле Йыкс. - Можно было бы сделать более единообразный и справедливый закон, но с разделением ставок поддержки у многих людей было задето чувство справедливости».
Инициатива направлена на то, чтобы четко показать новому избранному составу Рийгикогу, что пособия для детей и семей с детьми необходимо быстро сделать пропорциональными и справедливыми. Авторы инициативы приглашают людей, которые также не согласны с действующим на данный момент порядком поддержки, присоединиться к этому посланию и поддержать петицию, подписав ее на странице rahvaalgatus.ee.