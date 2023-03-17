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Избирательная комиссия не стала рассматривать жалобу EKRE

Маргус Паалисте BNS
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Избирательная комиссия не стала рассматривать жалобу EKRE
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Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Eero Vabamägi

Избирательная комиссия приняла решение не рассматривать жалобу Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), так как она была подана после истечения срока подачи жалоб.

Комиссия добавила, что отсчет срока не зависит от того, когда заявитель узнал о произошедшем. Цель установления такого порядка - обеспечить легитимность результатов выборов в разумные сроки, чтобы мог собраться новый состав Рийгикогу.

Уполномоченный представитель EKRE Пауль Керес 16 марта подал в избирательную комиссию республики жалобу с требованием признать недействительными объявленные пятого марта результаты электронного голосования на выборах в Рийгикогу.

Заявитель просил также восстановить срок подачи жалобы, поскольку по закону этот срок составляет до трех дней после обжалуемого акта. В качестве уважительной причины заявитель назвал ответ на запрос информации, полученный от государственной избирательной службы 13 марта, в котором выяснилось, что электронное голосование организует Департамент государственных информационных систем (RIA).

В качестве уважительной причины заявитель назвал ответ на запрос информации, полученный от государственной избирательной службы 13 марта, в котором выяснилось, что электронное голосование организует Департамент государственной инфосистемы (RIA). По мнению заявителя, управляемости и надежности электронного голосования угрожает тот факт, что сторонние лица не имеют доступа к услуге хранения электронных урн, предлагаемой RIA. По оценке заявителя, таким приказом Государственная избирательная служба незаконно делегировала возложенные на нее задачи.

Комиссия установила, что жалоба не была подана в установленный срок, поскольку оспаривается действие, с момента совершения которого прошло больше трех дней. Аргументы отоительно срока не убедительны для комиссии.

Задачи RIA по организации электронного голосования описаны в решении избирательной комиссии от 3 февраля 2021 года и опубликованы в Riigi Teataja. Комиссия указала, что и Госсуд также не исключил возможность привлечения избирательной комиссией к организации электронного голосования помимо государственной избирательной службы иных органов или лиц.

Избирательная комиссия отметила, что задействование RIA это не является передачей департаменту полномочий по организации электронного голосования, а целостность электронных голосов, собранных на сервере RIA, была проверена.

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