Избирательная комиссия не стала рассматривать жалобу EKRE

Уполномоченный представитель EKRE Пауль Керес 16 марта подал в избирательную комиссию республики жалобу с требованием признать недействительными объявленные пятого марта результаты электронного голосования на выборах в Рийгикогу.

Заявитель просил также восстановить срок подачи жалобы, поскольку по закону этот срок составляет до трех дней после обжалуемого акта. В качестве уважительной причины заявитель назвал ответ на запрос информации, полученный от государственной избирательной службы 13 марта, в котором выяснилось, что электронное голосование организует Департамент государственных информационных систем (RIA).

В качестве уважительной причины заявитель назвал ответ на запрос информации, полученный от государственной избирательной службы 13 марта, в котором выяснилось, что электронное голосование организует Департамент государственной инфосистемы (RIA). По мнению заявителя, управляемости и надежности электронного голосования угрожает тот факт, что сторонние лица не имеют доступа к услуге хранения электронных урн, предлагаемой RIA. По оценке заявителя, таким приказом Государственная избирательная служба незаконно делегировала возложенные на нее задачи.

Комиссия установила, что жалоба не была подана в установленный срок, поскольку оспаривается действие, с момента совершения которого прошло больше трех дней. Аргументы отоительно срока не убедительны для комиссии.

Задачи RIA по организации электронного голосования описаны в решении избирательной комиссии от 3 февраля 2021 года и опубликованы в Riigi Teataja. Комиссия указала, что и Госсуд также не исключил возможность привлечения избирательной комиссией к организации электронного голосования помимо государственной избирательной службы иных органов или лиц.